Cinco interrogantes respecto a la venta de Banamex

La venta del banco fundado en 1884 será una de las más importantes noticias económicas de este año.

Y al respecto hay muchas inquietudes de sus millones de clientes e incluso de quienes no lo son.

Veamos algunas de las más relevantes.

1-¿La decisión de vender Banamex es por el temor de que haya problemas económicos en México?

No pareciera. Si observamos la estrategia aplicada por Citi en el último año, se nota claramente la decisión de abandonar sus operaciones de banca de consumo o minorista en diversos mercados tan diferentes como Australia, China, Polonia o Vietnam. Esa decisión tiene que ver con la intención de concentrar sus recursos en segmentos del mercado bancario en los que Citi tiene mayor fortaleza y mejores perspectivas.

En otras palabras, aun cuando la economía mexicana tuviera un mejor desempeño, no sería remoto que se hubiera tomado esa decisión. Citibanamex ha sido desplazado en los últimos años en la competencia de banca minorista y es entendible la búsqueda de concentrarse en un segmento en donde se sientan con mayor ventaja.

2-¿Habrá afectación para los clientes del banco?

Si por afectación se entiende que cambien las cosas para los clientes, es probable que sí, y todo dependerá del comprador o compradores, que probablemente tengan estrategias diferentes a las que hasta hoy ha aplicado Citi. Si por afectación se entiende el riesgo de que los clientes pierdan sus ahorros o les cambien las condiciones de sus créditos, por ejemplo, hipotecarios, no habrá tal cosa. Lo que habrá será un traslado de control que probablemente también implique un cambio de la gestión del banco. No será la primera que suceda en la banca mexicana y no será la última. De hecho, ocurrió ya tres veces en Banamex. La primera, al nacionalizarse la banca. La segunda al privatizarse y venderse a un grupo de inversionistas que encabezaban Roberto Hernández y Alfredo Harp. La tercera, cuando este grupo le vendió el control a Citi. Y ahora, habrá una cuarta.

3-¿Quiénes podrían comprar Banamex?

No lo sabemos. Pero si las unidades de negocio se venden juntas, su valor podría rondar entre 12 mil 500 y 15 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones iniciales, sobre la base de las valuaciones de mercado actuales.

Esto quiere decir, que el potencial o potenciales compradores, deben ser de una escala suficientemente grande para hacer ese desembolso.

También implicaría que los activos a ser vendidos le den un valor elevado al grupo comprador.

De manera expresa, solo Ricardo Salinas Pliego ha mostrado interés. Pero entre expertos financieros, se ha listado a grupos como Banorte, Santander, Scotia e Inbursa, como posibles.

Y no habría que descartar tampoco a algún grupo que no tenga presencia en México y quiera entrar al mercado mexicano, desde brasileños hasta chinos.

4-¿Puede la autoridad seleccionar al comprador?

No de manera directa. Sin embargo, la operación deberá ser autorizada por las autoridades mexicanas como la Secretaría de Hacienda, el Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Cofece. En el caso de la Afore, también por la Consar.

Rogelio Ramírez de la O dijo ayer a Bloomberg, que la autoridad vigilará el impacto en materia de competencia, además del cumplimiento de todas la regulaciones financieras y fiscales. Así que, influencia y capacidad de veto sí tendrá la autoridad.

5-¿Qué refleja en el fondo esta decisión de Citi?

El mercado financiero está cambiando de manera muy intensa. Según un reporte de la consultora McKinsey, el valor de mercado de los bancos líderes en Estados Unidos era al comenzar 2020 superior en 4.9 veces al de las 10 fintech de más valor. Esta proporción bajó a 3.2 veces hacia el último trimestre del año pasado. Y seguramente va a bajar aún más en este 2022.

Como en casi todos los segmentos de la economía, la acelerada digitalización, así como los efectos de la pandemia, han modificado significativamente los parámetros de la competencia en los mercados financieros y los van a modificar más aún en el futuro inmediato. Los bancos tendrán que adaptarse a ese entorno.

En este contexto quizás veamos otras noticias financieras relevantes en este 2022.