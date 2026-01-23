¿Se puede defender la democracia cuando el daño ya está hecho?

Hay momentos en los que uno se pregunta si no hemos llegado tarde. Después de ver cómo se debilitan instituciones, se cuestionan reglas y el juego democrático se trata con desprecio, la pregunta es si todavía queda margen para hacer algo.

De tanto repetir que la democracia se debilita, olvidamos hacernos una pregunta clave: ¿qué pasa después? ¿Hay forma de revertir el daño cuando la desconfianza ya se instaló en el lenguaje, en las actitudes y en la vida pública? ¿Hay manera de recuperarnos de esto?

Existe una idea muy extendida de que, una vez que el discurso populista degrada a las instituciones, ya no hay marcha atrás. Que todo intento de defensa rebota contra el muro de la polarización. Que nadie convence a nadie. Que la desconfianza se vuelve permanente. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que esta conclusión puede ser apresurada.

Un estudio experimental1 encabezado por la politóloga Susan Stokes y otros autores como Brett Bessen, profesor de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, ofrece una mirada más matizada sobre el problema. No parte de una abstracción, sino de un caso muy concreto y cercano: los ataques discursivos del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral (INE). Durante su sexenio, el árbitro electoral fue acusado reiteradamente de corrupción, parcialidad y despilfarro. No se trató de episodios aislados, sino de una estrategia discursiva persistente.

El punto de partida del estudio es claro: el lenguaje importa. La retórica presidencial no fue solo ruido político, tuvo un efecto real y medible sobre la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, particularmente entre quienes se identificaban con el líder que emite el ataque. La democracia no se erosiona únicamente mediante reformas legales o cambios institucionales; también se desgasta cuando el lenguaje público degrada sistemáticamente las reglas del juego.

La pregunta clave que plantea el experimento es sencilla pero profunda: una vez que ese daño ocurre, ¿hay forma de revertirlo? ¿O el discurso populista deja cicatrices irreversibles?

Para responderla, el equipo de investigación diseñó dos experimentos de encuesta con ciudadanos mexicanos en momentos políticamente sensibles del ciclo electoral. A los participantes se les expuso a declaraciones reales del presidente atacando al INE. Posteriormente, a distintos grupos se les presentaron refutaciones de esas acusaciones. No todas las refutaciones eran iguales, y ahí está la clave del estudio.

Algunas provenían de actores políticos nacionales, incluidas voces asociadas a la oposición. Otras eran formuladas por expertos locales. Finalmente, un tercer tipo se atribuía a expertos internacionales no partidistas, con prestigio técnico y sin aparente interés en la disputa política mexicana. Después de esa exposición, se midió la confianza de los participantes en el INE como institución imparcial, competente y legítima.

Los resultados son reveladores. Primero, confirman lo que muchos intuían: los ataques presidenciales sí erosionan la confianza en el INE, incluso sin que haya cambios en su desempeño. Segundo, muestran que la mayoría de las refutaciones de actores nacionales tuvieron un impacto limitado. Ni las respuestas de la oposición ni las de expertos locales logran revertir de manera significativa el daño causado por el discurso presidencial.

Sin embargo, hay un hallazgo central que merece atención: las refutaciones provenientes de expertos internacionales sí funcionaron. No solo entre opositores o ciudadanos sin filiación partidista, sino incluso entre votantes del partido en el poder. En promedio, estas refutaciones reducen casi a la mitad el efecto negativo del ataque inicial sobre la confianza institucional.

El mensaje es contundente: no todo está perdido, pero no cualquier voz sirve.

Este resultado dice mucho sobre el momento que vive México. La polarización ha avanzado hasta un punto en el que prácticamente todo actor nacional es percibido como parte de un grupo en su propia trinchera. Ya no se evalúan solo los argumentos, sino las intenciones que se atribuyen a quien los emite.

Defender a las instituciones democráticas no es solo un asunto de tener razón, sino de quién puede decirla sin ser automáticamente descalificado. La evidencia sugiere que, hoy, muchas voces nacionales han perdido esa capacidad, no necesariamente por falta de rigor, sino por estar atrapadas en un entorno de sospecha permanente.

El estudio de Stokes y coautores es muy importante. Plantea que la democracia genera anticuerpos frente a los ataques, pero estos no se activan de manera automática ni espontánea. Requieren estrategia, comprensión del contexto y, en ocasiones, la disposición a ceder protagonismo a voces que aún conservan credibilidad.

La gran pregunta para México no es solo si queremos defender la democracia, sino cómo hacerlo de manera eficaz en un entorno polarizado. La evidencia sugiere que insistir en los mismos mensajeros y las mismas fórmulas puede ser insuficiente. Reconstruir la confianza institucional exige entender que, a veces, la defensa más efectiva no viene desde dentro de la pelea, sino fuera de ella.