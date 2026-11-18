La sobria figura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el centro del escenario enorme del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (conocido como APEC por sus siglas en inglés), y sus palabras mesuradas, fueron un mensaje de México para el mundo.

Xinhua, la agencia de noticias de China eligió, para presentar la noticia de la presencia de la mandataria mexicana en el APEC, una frase que sintetiza el papel que México busca desempeñar en el complejo contexto global: “El desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra, sino la cooperación para la prosperidad compartida”.

Esta última formulación ha sido utilizada por los líderes de la potencia asiática, aunque su uso se extendió desde que el término fue adoptado por el Banco Mundial (BM) y otros organismos del sistema de Naciones Unidas.

El BM ha usado la expresión prosperidad compartida para resumir una meta deseable: el aumento del ingreso del 40% de la población más pobre en cada país.

La presidenta Sheinbaum lo ha utilizado desde su campaña y en más de una ocasión ha comentado que es otra forma de decir: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Bajo el concepto de prosperidad compartida, que abarca tanto lo que ocurre en nuestro país como las relaciones con otras naciones, la presidenta Sheinbaum abundó en Shenzhen sobre el camino de nuestro país: “Estamos construyendo un modelo propio que tiene sus raíces en nuestra propia historia. Empezó con el Plan México, que es la decisión de convertir nuestras capacidades, recursos, posición estratégica y talento en motores de desarrollo con soberanía y justicia social”.

Para alimentar el pesimismo de los detractores del proceso transformador que vivimos, el viaje de la presidenta Sheinbaum coincidió con la difusión de un documento del BM en el que se informa que 17.3 millones de mexicanos y mexicanas abandonaron las filas de la pobreza entre 2018 y 2026.

¿Cómo fue posible ese logro? La clave está en lo publicado por otro medio del país anfitrión del APEC, que decidió destacar otra línea del discurso de la presidenta Sheinbaum, y la presentó como un desafío a “décadas de pensamiento económico occidental”: “La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”.

Con esa divisa, y volviendo al informe del Banco Mundial, fue posible también la disminución, en 3.4 puntos, del índice de Gini, así como el aumento de la esperanza de vida al nacer.

En un contexto más amplio, y según el mismo informe del organismo internacional, no es un dato menor que dos países con gobiernos progresistas, México y Brasil, aportaron 60% y 30% a la disminución de la pobreza en toda la región latinoamericana.

El escenario de desastre que pretende instalar la derecha mexicana sólo existe en las mentes de sus dirigentes y en las campañas sucias de sus publicistas.

Así lo evidencia la manera como nos ven en el resto del mundo, como resumió un medio de la República Popular China a propósito de la visita de la presidenta Sheinbaum: “México está apostando por la infraestructura, el desarrollo industrial, la soberanía energética, mejores salarios y el bienestar social como motores del crecimiento económico”.

En suma, la participación de la presidenta Sheinbaum en el APEC, al lado de buena parte de los líderes mundiales, contribuye a consolidar la posición de México en un escenario geopolítico cada vez más complejo y coloca en el más alto nivel los preparativos para que nuestro país sea el anfitrión de ese importante foro en 2028.

Un foro, no sobra decirlo, que nos recuerda la diversidad del mundo, el necesario fortalecimiento de la multipolaridad, por más que por un diseño de los neoliberales, nuestra relación con Estados Unidos siga teniendo un enorme peso en las decisiones nacionales, por su importancia económica y por las complejidades que surgen de nuestra extensa frontera común.

En un mundo turbulento, la presidenta Sheinbaum conduce una nación que lidia con las presiones del vecino, toma decisiones soberanas, busca ampliar y fortalecer sus relaciones con otras naciones y demuestra, con las incontestables cifras de organismos internacionales, que existe “otra manera de promover y entender el desarrollo. Una en la que la fortaleza de una economía no se mide solamente por cuanto produce, sino por el bienestar que genera”.