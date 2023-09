Retorno al pasado o continuidad con cambio

Directora General de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional de la SEP

Un cartón de Helio Flores, uno de los mayores caricaturistas de nuestro país, capturó recientemente la esencia de la candidatura del Frente Amplio opositor. Se trata de dos imágenes: en la primera vemos a Xóchitl Gálvez de la mano de Vicente Fox, con un letrero que dice “vamos a sacar al PRI de Los Pinos”; en la segunda, la candidata exprés va de la mano de Alito Moreno con un letrero que reza “vamos a meter al PRI a Los Pinos”.

Con esa genialidad, el maestro Helio Flores condensa en dos imágenes la verdadera propuesta opositora, el retorno al pasado de privilegios y corrupción que añoran los constructores de una candidatura que quisieron presentar como “antisistémica” y encaminada a derrotar, dicen, la narrativa de la 4T.

Mientras Gálvez se rodea de algunos de los personajes más impresentables de nuestra historia reciente y se enreda en mariposas coloridas y en su propia historia de opacidad, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha asumido plenamente su papel de coordinadora nacional de defensa de la transformación.

En sus mensajes iniciales, Sheinbaum ha hecho un recuento de los logros del gobierno actual, un listado necesariamente breve, pero que da cuenta de las prioridades y de los rasgos de un cambio profundo, de la etapa extraordinaria que nos ha tocado protagonizar.

En su recuento, la doctora Sheinbaum ha destacado la profundización de la democracia y la cada vez más amplia presencia de las mujeres en espacios de decisión de alto nivel, al tiempo que ha subrayado que tenemos un mandato irrenunciable: el que deja claro que “la democracia, la libertad, la fraternidad y la verdadera justicia se hacen realidad cuando se apoya a las y los de abajo y que un país no puede prosperar cuando se favorece a los más prósperos; que no hay prosperidad si no es compartida, o de forma más clara que, por el bien de todos, primero los pobres”.

En sus mensajes iniciales, la coordinadora de nuestro vasto movimiento ha dejado claro que en 2024 el país está frente a la disyuntiva de profundizar la transformación o volver a la ruta de los que nunca cumplieron sus promesas ni podrán cumplirlas porque ya demostraron que el racismo, el clasismo, la corrupción y el fraude son inseparables de su acción pública.

Pueden cambiarse de nombre, esconder sus siglas, pero el pueblo sabe que son sencillamente el PRIAN.

La coordinadora de defensa de la transformación ha comenzado a trazar una ruta que necesariamente pasa por fortalecer la organización de nuestro movimiento desde abajo, con la creación de comités; por construir nuestro programa de “continuidad con cambio”; por enfrentar las campañas de desinformación y mentiras con la difusión de los logros de la cuarta transformación y de nuestras propuestas para el futuro; y por el fortalecimiento de la unidad.

La doctora Sheinbaum ha hecho también un llamado firme a sumar, como se hizo en 2018. Así, ha hecho una convocatoria para que, cuidando los principios de nuestro movimiento, se incorpore a nuestro proyecto al más amplio abanico de personas “de todas las clases sociales, personas de diferentes corrientes del pensamiento, de todas las religiones, libres pensadoras”, de todos los sectores.

Esta convocatoria amplia y plural es un llamado a construir “el segundo piso de la transformación” y sumará a todos aquellos que quieren pavimentar el camino del Estado de bienestar, un México de derechos para todas y todos, que garantice una educación pública de calidad, salud, acceso a la vivienda, salarios y trabajo dignos; que proteja el medio ambiente; que continúe la ruta de infraestructura pública para fortalecer la inversión privada que genera bienestar.

De un lado tenemos, en suma, la propuesta del retorno al pasado de desigualdad y corrupción. Del otro, el México de la libertad y la democracia, de la esperanza y la alegría.

Se precisa dar vuelta a la página de la contienda interna para sumar a todas y todos los que hemos luchado por metas comunes. Es una convocatoria amplísima que muy pronto veremos hacerse realidad en las plazas de todo el país.