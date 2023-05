Diputada Federal por la LXIV Legislatura

Los gobiernos neoliberales se empeñaron en negar, ocultar o maquillar una tragedia nacional que ellos mismos provocaron: el drama de los desaparecidos.

Desde el arribo del gobierno de la transformación se ha trazado una ruta totalmente distinta que parte de reconocer la gravedad de una crisis ciertamente heredada, pero también de que las desapariciones —las más de las veces vinculadas al crimen organizado— continúan y siguen lastimando a decenas de miles de familias que viven el inenarrable drama de no conocer el destino de sus padres, sus hermanas, sus hijos.

El reconocimiento de una realidad dramática no es suficiente, por supuesto. Hacen falta acciones decididas, políticas públicas que garanticen la justicia, la reparación del daño y la no repetición.

Una de las aristas del drama de los desaparecidos son las agresiones continuadas en contra de quienes se dedican a la búsqueda de sus familiares, de colectivos solidarios y de periodistas comprometidos que se han dado a la tarea de documentar y acompañar a las personas buscadoras.

Las y los periodistas, las y los defensores de los derechos humanos, siguen siendo blanco de agresiones y ataques provenientes de autoridades corruptas o de grupos criminales.

En ese marco, es una buena noticia la suma de fuerzas y compromisos que recientemente se dieron a conocer. Con el nombre “De Frente a la Libertad”, se lanzó una campaña dirigida a visibilizar y crear conciencia sobre los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La campaña suma los esfuerzos del gobierno mexicano, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, y busca, como ha dicho el representante de la Unión, que la sociedad esté atenta e involucrada porque “también es una forma de protección”.

La campaña fue lanzada el pasado 3 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Por el gobierno de México participan la coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. La Delegación de la Unión Europea (UE) en México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), son el otro brazo de este esfuerzo sin precedentes, pues suma la colaboración de los propios periodistas y defensores, del gobierno y de organismos internacionales en busca de hacer efectivo el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a todas las personas de defender los derechos humanos.

“Es un tema que nos une, no que nos divide”, ha dicho Gautier Mignot, el embajador francés que representa a la Unión Europea en nuestro país.

Esta campaña es una evidencia más de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, asume responsablemente el mandato democrático que recibió en 2018 para proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

Se reafirma así que en defensa de los bienes comunes y de los derechos colectivos son la base de la democracia, que buscamos unirnos para defender la causa de la libertad y para defender la vida de todos.

En el acto de lanzamiento de la campaña, Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, celebró el lanzamiento de la campaña y dijo que la lucha de defensores de los derechos humanos y el trabajo de las y los periodistas contribuye “a mantener vivos los ideales de derechos humanos y justicia”.

De las participaciones en el lanzamiento de la campaña destaco lo dicho por la periodista y defensora Susana Judith Mendoza Carreño, quien hizo ver que en 40 años no había observado que se unieran organismos internacionales, la Unión Europea, la ONU, el gobierno federal: “A todos les quiero agradecer porque a mí me han atendido, a mí me han protegido. Estoy protegida en mi casa, cambio de domicilio constantemente, he recibido de nueva cuenta amenazas, pero aquí estoy, aquí estoy porque estoy frente a la libertad, esa libertad por la que hemos luchado muchos periodistas durante muchos años”.