México compite en UiX

México ha marcado un hito poco común en la industria tecnológica con la nominación de UiX, dirigida por Mike Flores, como la primera empresa latinoamericana en participar en los UX Design Awards. Este certamen, organizado por el International Design Center Berlin (IDZ), es reconocido como una de las plataformas internacionales más exigentes en experiencia de usuario y este año reúne a más de 400 productos de 46 países. La nominación de UiX no es un reconocimiento meramente estético, sino una validación técnica y estratégica en un terreno históricamente dominado por Europa, Asia y Estados Unidos.

Durante años, en México el diseño UX fue considerado solo un complemento dentro de servicios como webdesign o marketing. Sin embargo, hoy se reconoce como una variable clave que impacta directamente en la eficiencia operativa, la adopción tecnológica y el control de costos. La nominación de UiX, la empresa de diseño UX/UI de Grupo UPAX, en la categoría Product, ejemplifica esta evolución. El proyecto presentado consiste en una app interna para gestores de cobranza de uno de los principales bancos del país. Esta herramienta guía a los usuarios para ofrecer soluciones de pago personalizadas, utilizando un algoritmo de inteligencia colectiva que incrementa la tasa de abono y mejora los resultados operativos.

Este reconocimiento también evidencia la necesidad de que los líderes empresariales adopten el diseño UX como un elemento estratégico, acorde con las exigencias del mercado internacional.

IBH llega a Chile

En el panorama empresarial de América Latina, la venta sigue siendo el pilar central sobre el cual se edifica la expansión operativa sostenible. No obstante, este proceso representa también uno de los mayores desafíos para las organizaciones, debido a la falta de profesionalización que todavía caracteriza a muchos equipos comerciales. Así lo revela el estudio To Be in B2B, que advierte que solo el 14 por ciento de las empresas evalúa de manera sistemática sus estrategias de venta.

En este contexto, The International Business Hub (The IBH) anunció el inicio de sus operaciones en Chile, designando a Joaquín Contreras como Managing Director y marcando así un paso clave en su estrategia de expansión regional. “Chile es una oportunidad única para llevar nuestro modelo de ejecución comercial a empresas que buscan dejar atrás esquemas donde la venta depende del fundador. La llegada de The IBH coincide con las proyecciones del Banco Mundial, que prevé un crecimiento económico del 2.2 por ciento para Chile en 2026, impulsado por el aumento de la inversión extranjera. Esto convierte al país en un destino cada vez más atractivo para las compañías que buscan profesionalizar y eficientar sus procesos comerciales en la región.

La experiencia de Joaquín Contreras, ingeniero civil con una sólida trayectoria en la industria de la construcción, será fundamental para la adaptación local del modelo de The IBH. Contreras ha liderado la creación de empresas desde cero y la consolidación de operaciones en distintas ciudades, con experiencia comprobada en apertura de mercados, comercialización multicanal y gestión de equipos de alto rendimiento.

Libertad realiza transición

En el sector financiero mexicano se ha reportado recientemente una serie de movimientos en la estructura de gobierno corporativo de la sofipo Libertad. Entre estos cambios destaca la salida de Silvia Lavalle de la presidencia del Consejo de Administración, una transición que, según diversas fuentes externas, se llevó a cabo de manera ordenada y sin señales de conflicto. La gestión de Lavalle es reconocida por varios observadores como un periodo en el que se mantuvo la estabilidad operativa y se promovieron mejoras en las prácticas de gobierno corporativo, todo ello en un contexto especialmente desafiante para las entidades financieras del país.

Actualmente, la organización atraviesa un proceso de revisión estratégica que incluye una etapa de fortalecimiento financiero y la reconfiguración de sus prioridades institucionales. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones en la operación diaria, y estos ajustes parecen estar en línea con una tendencia más amplia de instituciones del sector que buscan mayor solidez y capacidad de crecimiento. En términos generales, todo indica que la salida de Silvia Lavalle forma parte de un proceso natural de transición y se realizó en buenos términos.