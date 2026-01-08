Adiós al garrafón tradicional

Por años, el garrafón de agua ha sido la solución predominante en hogares y oficinas para el consumo diario. Sin embargo, este modelo comienza a evidenciar limitaciones en términos de costos y logística. Según datos de Profeco, una familia puede gastar hasta 8 mil pesos anuales en garrafones de 20 litros. A esto se suman costos indirectos como traslados, tiempos de espera, almacenamiento y la dependencia de proveedores externos.

En este contexto, los sistemas de purificación de agua han emergido como una alternativa más eficiente. Estos sistemas permiten aprovechar el agua de la red y convertirla en potable, ofreciendo un esquema más predecible y sostenible de consumo. Rotoplas, a través de su solución bebbia, dirigida por Guillermo Aguado, está impulsando esta transición hacia un modelo de servicio basado en suscripción.

El modelo de bebbia elimina la necesidad del producto físico —el garrafón— y lo reemplaza por un servicio continuo de purificación. Más allá de la conveniencia en logística, el sistema garantiza agua purificada de manera constante, con calidad controlada y, en muchos casos, superior a la del garrafón tradicional.

Este cambio refleja una tendencia observada en otros servicios básicos, donde los consumidores buscan soluciones más prácticas, económicas y sostenibles. La capacidad de contar con agua purificada sin interrupciones y sin depender de terceros se está convirtiendo en un factor clave para muchos hogares y oficinas.

Con este enfoque, empresas como Rotoplas están transformando el mercado del agua, no solo desde la perspectiva del consumidor, sino también al reducir la huella logística y los costos asociados al modelo tradicional del garrafón. Este cambio podría marcar el inicio de una nueva etapa en el consumo de agua en México.

México impulsa tráfico de GAP

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que encabeza Raúl Revuelta Musalem, reportó un crecimiento del 0.1 por ciento en tráfico de pasajeros en diciembre, alcanzando cerca de 5.9 millones de usuarios. Este desempeño se atribuye a un alza del 4.2 por ciento en los 12 aeropuertos mexicanos que opera, lo que compensó las caídas en Jamaica, afectada por el huracán Melissa.

En México, el crecimiento fue impulsado por el tráfico nacional, que subió 5.8 por ciento, mientras que el tráfico internacional aumentó 1.7 por ciento. En el segmento internacional, la ruta Los Ángeles-Guadalajara presentó retrocesos, aunque sigue siendo una de las más relevantes. Por otro lado, el tráfico desde Canadá mostró un incremento del 6.6 por ciento entre enero y octubre de 2025, destacando el fortalecimiento de la conectividad entre GAP, y este mercado.

En cuanto a las operaciones en Jamaica, los aeropuertos de Montego Bay y Kingston registraron caídas del -43.8 por ciento y -2.9 por ciento, respectivamente, debido a las afectaciones climáticas.

En el acumulado anual, GAP reportó un crecimiento del 2.5 por ciento en tráfico total, por debajo de su guía estimada de 4-6 por ciento, afectado por una débil demanda a inicios del año y eventos climáticos adversos.

Hacia 2026, GAP espera una recuperación impulsada por mejoras en las operaciones de las aerolíneas, gracias al avance en la revisión de motores Pratt & Whitney, y por la disipación de incertidumbres fronterizas y migratorias en Estados Unidos.

ASUR, señales mixtas

En diciembre de 2025, el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que dirige Adolfo Castro Rivas, reportó un tráfico total de 6.7 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento marginal del 0.4 por ciento anual. Este desempeño refleja una recuperación en ciertas regiones, mientras que otras enfrentaron desafíos significativos.

En México, las operaciones mostraron una contracción del 0.4 por ciento, con caídas en el tráfico nacional (0.8 por ciento) e internacional (-0.1 por ciento). Factores como la revisión de motores Pratt & Whitney, que ha afectado a aerolíneas clave como Viva Aerobus y Volaris, y una débil demanda en el mercado transfronterizo, especialmente en el aeropuerto de Cancún, contribuyeron a esta tendencia negativa.

De cara a 2026, ASUR espera una recuperación impulsada por el avance en la revisión de motores y una mayor estabilidad en las operaciones de las aerolíneas. En Colombia, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) reportó un crecimiento del 5.7 por ciento en reservas aéreas hacia el país entre noviembre de 2025 y abril de 2026, con Estados Unidos, España, Brasil, Chile y Canadá como los principales mercados emisores, lo que podría fortalecer aún más las operaciones de ASUR en la región.