Nuevo jugador financiero en México

En un periodo de reconfiguración económica para el país, impulsado por el nearshoring, el financiamiento alternativo presenta crecimientos importantes; por ello, la firma estadounidense SilverBlue, respaldada por el empresario Javier Garza Buffington, inició operaciones en el mercado mexicano con una tesis de inversión que se fundamenta en la disciplina de capital, estructuras financieras flexibles y un modelo de gobernanza institucional alineado con estándares internacionales.

El contexto macroeconómico sustenta la entrada de nuevos jugadores, dado que México registró anuncios de Inversión Extranjera Directa superiores a los 4 mil millones de dólares en 2023, con proyecciones que alcanzan los 110 mil millones de dólares hacia 2026 debido al nearshoring. A pesar de este flujo de capital, mientras que la banca atiende apenas el 23 por ciento del crédito empresarial, el capital privado y la deuda institucional han crecido 17 por ciento en tres años, con un portafolio que supera los 11 mil millones de dólares.

La estrategia operativa de SilverBlue se despliega en tres líneas de negocio que incluyen la deuda estructurada, la adquisición de activos de largo plazo y el financiamiento para empresas en etapa de expansión. Al frente de la organización se encuentra César Urrea, con más de dos décadas de trayectoria en mercados internacionales y quien anteriormente dirigió el Fondo México-China, que gestionó un capital comprometido de mil 200 millones de dólares.

Orbia avanza en química de alto valor

En un momento en que la relocalización manufacturera acelera y define cadenas de suministro, Orbia, liderada por Sameer Bharadwaj, apuesta por polímeros de alto desempeño, materiales avanzados y químicos con menos huella ambiental.

Desde 2019, Orbia redujo en 26 por ciento sus emisiones directas e indirectas y en 33 por ciento las de su cadena de valor, mientras que 89 por ciento de sus plantas ya operan sin enviar residuos a rellenos sanitarios. Programas como Vinilo en Movimiento, con más de 500 toneladas de PVC recuperadas al año, y su portafolio Future-Fit PVC confirman que la circularidad ya es una ventaja competitiva tangible.

En química de especialidad, Orbia avanza en uno de los segmentos más sensibles y regulados del planeta: propelentes médicos y refrigerantes. Su línea Zephex 152a y los nuevos refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (Klea Edge) gana tracción en mercados donde la industria debe cumplir con regulaciones cada vez más estrictas para reducir significativamente los efectos calentamiento global en el planeta. A esto se suman los materiales para baterías de ion-litio, fundamentales para que EU consolide una cadena de suministro regional para vehículos eléctricos.

Orbia está expandiendo capacidades, invirtiendo en tecnologías más limpias y fortaleciendo operaciones en el país para posicionarse como un actor clave de la manufactura competitiva, sostenible y con mayor contenido regional.

Novedad láctea de Alpura

Bajo la dirección de Tanya Avellán, Grupo Alpura lanzó su nueva leche sabor Caramel Toffee para fortalecer su presencia en la categoría de leches saborizadas. Esta edición especial se integra al portafolio de la compañía con el objetivo de capitalizar el consumo estacional de la temporada decembrina mediante una propuesta de valor diferenciada en el mercado.

Según los indicadores de la firma, esta estrategia permitió obtener un crecimiento del 1.7 por ciento en la participación de mercado durante sus primeros dos meses de implementación, lo que refleja la respuesta del consumidor ante la diversificación de la oferta tradicional.

Refuerzos en Pérez-Llorca

Pérez-Llorca promovió a Antonio De Lisi, Patricio Martínez y Enrique Muñoz como nuevos socios de su oficina en CDMX, en línea con su estrategia de crecimiento en el país. Los nombramientos fortalecen áreas clave como M&A, Competencia Económica, Proyectos, Energía e Infraestructura, así como Ambiental y Regulación Sanitaria, prácticas relevantes para clientes en sectores altamente regulados y operaciones complejas. La firma, cuya oficina en México está encabezada por Jorge Mondragón, amplía sus capacidades locales como parte de una ronda global que incorpora 12 nuevos socios en España, México y Colombia.