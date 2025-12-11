Fanki le falla al TRI

La caída de más de 4 horas en la plataforma de venta de boletos Fanki, durante la preventa del partido de preparación de la Selección Mexicana de Futbol frente a Portugal, programado para el próximo 28 de marzo en el Estadio Banorte, generó preocupaciones e incluso la Profeco tuvo que intervenir con un llamado de atención en contra de la empresa que dirige Tatiana Fontalvo.

“Aviso importante. Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces”, instó la Profeco a la empresa.

Y es que resulta que este encuentro es clave, ya que marcará la reinauguración del “Coloso de Santa Úrsula” antes del Mundial de Futbol en junio. Sin embargo, el sistema de Fanki permaneció inoperante, afectando tanto a los aficionados como a las operaciones de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), liderada por Mikel Arriola.

El costo de los boletos, que oscila entre 500 y más de 8 mil pesos, se convirtió en un punto de frustración para los fanáticos, quienes no pudieron acceder al sistema, que no cargaba ni procesaba filas virtuales, ni permitía transacciones.

Fanki explicó que detectó una activador inusual antes de habilitar la preventa, por lo que en línea con sus protocolos de seguridad, estabilidad y protección tomaron la decisión preventiva de no abrir la venta.

Flota crece, ocupación...no tanto

El pasado martes, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Mexicana recibió su quinto avión, de un total del 20, que serán entregados en los siguientes dos años como parte de su ampliación de flota, con los que aumentará sus frecuencias en las rutas ya existentes.

La meta de la aerolínea del Estado es movilizar a 3 millones de pasajeros anuales, de los cuales, con cifras acumuladas a octubre, solo tiene el 10 por ciento de esa cantidad.

“La incorporación de este nuevo equipo permitirá a Mexicana incrementar un 25 por ciento su oferta adicional de asientos, fortaleciendo su capacidad operativa alineada al plan estratégico para el año 2026, enfocado en optimizar y robustecer los itinerarios de las 14 rutas actualmente en operación”, refirió la aerolínea ayer.

Con este crecimiento, Mexicana busca consolidar y fortalecer la conectividad aérea en cada uno de los destinos que opera, al tiempo que se prepara para expandir su oferta el próximo año, en línea con la llegada de sus aeronaves Embraer E190-E2.

Por ahora, la aerolínea solo opera rutas nacionales, con bajos promedios de ocupación pese a la incorporación de aeronaves con menor capacidad.

Además, la empresa continúa siendo deficitaria, por lo que los recursos que obtiene para su operación y para la compra de las aeronaves, provienen del erario en forma de subsidios o aportaciones de un fideicomiso controlado por el Ejército.

Los aviones continuarán llegando hasta el 2027. Además, la aerolínea devolverá los aviones del Ejército, de marca Boeing, los cuales fueron utilizados para su puesta en marcha debido a la falta de equipos en el momento que se puso a operar la empresa.

AMVO revela datos de El Buen Fin

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), dirigida por Pierre-Claude Blaise, dará a conocer hoy los resultados de El Buen Fin Digital 2025. Este evento es clave para entender las tendencias de consumo digital y el impacto económico del programa en el comercio electrónico mexicano, un sector que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

El Buen Fin, que se consolida como uno de los eventos comerciales más relevantes del país, ha sido un motor importante para el comercio en línea. En su edición digital de 2025, se espera que las cifras reflejen un aumento significativo en la participación de consumidores y empresas, consolidando la importancia de las plataformas digitales en la economía mexicana.

El anuncio de la AMVO también se produce en un momento en el que el consumidor mexicano valora cada vez más la calidad y el precio como factores determinantes para tomar decisiones de compra, según el mismo informe. Este enfoque ha generado una mayor competitividad entre las empresas que participan en eventos como El Buen Fin, incentivando mejores ofertas y experiencias digitales.