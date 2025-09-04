AmSoc: Convención Binacional viene ya

El vínculo bilateral entre México y Estados Unidos vive un momento decisivo, en el que los temas de seguridad, migración y economía se entrelazan con la agenda empresarial de ambos países. Por un lado, la visita del secretario Marco Rubio para fortalecer la cooperación en materia de seguridad mediante un grupo de alto nivel; y por el otro, la Convención Binacional de American Society of Mexico, que encabeza Larry Rubin y que se ha consolidado como un espacio central para analizar la agenda política y empresarial entre ambos países.

La Convención programada para el 9 y 10 de septiembre en la Ciudad de México, contará con la presencia de los alcaldes de Laredo y McAllen, Texas, el gobernador de Querétaro, así como directores generales y altos ejecutivos de compañías como Microsoft, Moody’s y S&P Global Ratings.

En el plano político y social, la participación de Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, pondrá énfasis en la importancia estratégica de la comunidad migrante. Además, Sergio de la Peña, exsubsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, analizará los retos de la seguridad fronteriza, y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, sumará su perspectiva en materia de seguridad pública y tecnología.

En este contexto de relevancia internacional, la Convención de AmSoc representa un foro donde el sector público y privado de ambos países dialogarán y buscarán proyectar acuerdos concretos. Además, el objetivo de esta plataforma no es únicamente responder a la coyuntura, sino transformarla en oportunidades estratégicas que fortalezcan la relación bilateral.

México, epicentro del audiovisual

Los próximos 9 y 10 de septiembre se llevará a cabo México Audiovisual 2025 (MEXAV), un foro nacional convocado por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) y Estudios Churubusco, con el respaldo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), la Motion Picture Association (MPA-México) y la Federación Mexicana de Productores Cinematográficos (FMPC), en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), órgano de la Secretaría de Cultura.

Este encuentro, que será un evento único que reunirá estudios de producción, creadores y representantes institucionales. Además de la participación de empresas como Netflix, Cinépolis Distribución y Videocine, tiene el objetivo de abordar desafíos clave para el sector: profesionalización, financiamiento e innovación en los modelos de producción y distribución. Asimismo, el foro contará con la presencia de productores internacionales que compartirán su experiencia de cómo la industria audiovisual está detonando el desarrollo económico, el empleo y la infraestructura alrededor del mundo.

Nos cuentan que MEXAV también busca visibilizar ante autoridades culturales, económicas y turísticas, tanto a nivel federal como estatal, el papel estratégico que la industria audiovisual puede desempeñar en el desarrollo económico y cultural de México y sus estados. La relevancia de esta industria queda reflejada en las cifras más recientes del INEGI: en 2022 el sector cultural representó el 2.9 por ciento del total de la economía, y dentro de ese porcentaje, un 18 por ciento correspondió a los medios audiovisuales. Tan solo la producción cinematográfica alcanzó un valor de 29 mil 853 millones de pesos, mientras que la industria cinematográfica en su conjunto representó el 0.06 por ciento del PIB nacional y generó empleo para más de 19 mil 742 personas.

Falta de infraestructura

La cancelación del proyecto del viaducto elevado en Zacatecas representó una oportunidad perdida para impulsar la movilidad, el desarrollo urbano y la competitividad económica de la entidad. Para algunos analistas del sector, más allá de la obra en sí misma, este tipo de proyectos son esenciales para responder a las necesidades de infraestructura que demanda una ciudad más dinámica.

La cancelación de proyectos como el de Zacatecas no solo significa frenar una obra, sino también bloquear la generación de empleo y la atracción de capital.

El jugador involucrado en la cancelación Grupo HYCSA, que comanda Ramón Casanova Hernández, cuenta con otros proyectos destacados en otros puntos del país, como el puente vehicular Vialidad Mexiquense, de 2 cuerpos con 526 metros y 466 metros de longitud, en el Estado de México y la carretera Mante –Ocampo – en Tula, Hidalgo, por mencionar algunos.

Y es que la inversión en este sector tiene como clave la visión de largo plazo y un compromiso con la sostenibilidad, la inversión en infraestructura puede convertirse en un catalizador de desarrollo y bienestar social. Esta cancelación bloquea la posibilidad de fortalecer la movilidad y conectividad de la ciudad.