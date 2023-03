Reducir daños colaterales de la IA

Actualmente, el principal reto que enfrentan las empresas en América Latina para su digitalización y para su crecimiento es generar diferenciadores claves para su negocio, frente a su competencia basados en Inteligencia Artificial (IA).

Sin embargo, por el costo de la inversión requerida para habilitar esta tecnología, así como la necesidad de contratar el conocimiento experto necesario para implementarla, muchas empresas quedarán rezagadas, generando efectos colaterales para sus negocios.

Por lo que resulta muy interesante la decisión de la empresa tecnológica mexicana Roomie IT, cuyo jefe o CEO es Aldo Luévano, de buscar democratizar la Inteligencia Artificial.

La firma, que es una de las líderes en el desarrollo de tecnología robótica humanoide, Data, Cloud e Inteligencia Artificial, puso en marcha dos iniciativas: la nueva unidad de negocio Roomie Financial, que bajo el esquema ‘Buy Now Pay Later’ financiará los proyectos de IA de las empresas y, en el mediano plazo, empezará a cobrar mensualmente por esos servicios.

Además, crearon la Fundación The Humanized Bot, que consiste en que todas las implementaciones que Roomie IT realiza a sus clientes B2B generen una aportación que disminuya los efectos colaterales de la IA a los grupos afectados.

La firma de Aldo Luévano ha comenzado a distribuir un conjunto de donaciones a grupos vulnerables que han sido víctimas de la implementación de la IA, tal vez no por ellos y nosotros, sino por otros actores.

¿Y el open finance para cuándo?

La CNBV, al mando de Jesús de la Fuente, tiene pendiente la regulación de open finance que, conforme a la Ley Fintech, desde hace más de 36 meses tendría que haber emitido, y que permitiría a las entidades financieras compartir información bancaria de manera segura, con el consentimiento expreso de los dueños de la información.

El open finance permitirá el intercambio de información pública, agregada y transaccional entre las diferentes entidades financieras, lo que ofrecerá a los usuarios servicios financieros más apegados a sus perfiles y necesidades. Por eso urge darle a las personas el poder sobre sus datos para que estos puedan ser usados en su favor.

Con el open finance, toda la información crediticia de una persona se encontraría disponible en un solo sistema, a pesar de estar en diferentes instituciones bancarias, con lo que los bancos y fintechs podrían ofrecer productos específicos basados en el perfil de cada cliente.

Hay casos de éxito como el de Reino Unido, uno de los pioneros en la materia, donde actualmente más de 200 empresas y 70 proveedores de cuentas tienen productos y servicios basados en open finance. Otro es Brasil, que de acuerdo con el Financial Times, llegó a 5 millones de usuarios interconectados cinco veces más rápido que Reino Unido. ¿Será que De la Fuente dejará resuelto este asunto antes de ocupar un nuevo puesto? Es pregunta.

Nuevo jefe en el Consejo de la Comunicación

Les anticipamos que el día de hoy, el Consejo de la Comunicación, organismo de la iniciativa privada sin fines de lucro que desde hace más de 60 años fue concebido como una forma de participación social de los empresarios, realizará su cambio de presidencia durante la mañanera contando con el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo de honor.

José Carlos Azcárraga, director general de Grupo Posadas, cederá la batuta del organismo a Francisco Casanueva, quien aprovechará el evento para presentar la nueva campaña del organismo a favor de una cultura del cuidado del agua, con la que se busca tener un efecto directo en el consumo diario que hacemos de ésta en nuestra vida diaria.

Alacero nombra nueva directoraregional de comunicación

La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), liderada en México y la región de Latinoamérica por Alejandro Wagner, anunció el nombramiento de Mariana Granja como nueva directora de Comunicación y Relaciones Públicas para toda la región, puesto desde el que asumirá el relacionamiento con actores clave de la industria. Granja estará enfocada en posicionar temas de desarrollo regional y el aporte de la industria acerera en áreas como innovación y calidad, así como recursos humanos, diversidad y sostenibilidad.