Airbnb ve pronta reactivación de viajes en México

Airbnb México, que dirige Ángel Terral, realizó un informe sobre tendencias de viaje realizado por Ipsos, en donde confirma que el 88 por ciento de los mexicanos viajará este 2021 para reconectar con su familia inmediata y extendida a través de viajes seguros.

Dentro de la preferencia de viajes se encontró que el 57 por ciento de los mexicanos tiene una alta intención de viajar, el 7 por ciento ya reservó al menos un viaje, el 21 por ciento dijo estar planeando y el 29 por ciento espera viajar, pero no ha empezado a planificar. En lo que respecta a destinos, 34 por ciento busca playas populares como Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos. El 18 por ciento busca ir a playas remotas no tan populares y el 11 por ciento quiere ir a lugares con naturaleza o exteriores.

La plataforma también informó que ha cumplido en tiempo y forma en la recolección y el pago del IVA e ISR correspondiente de acuerdo a la nueva regulación fiscal, y desde febrero trabaja para promover su portal de recursos fiscales para ayudar a sus anfitriones a cumplir con sus obligaciones recibiendo más de 36 mil visitas.

La maldición española

Para nadie es un secreto que al presidente Andrés Manuel López Obrador le disgusta la presencia de empresas españolas en México. En la lista de empresas están, entre otras, Iberdrola, Respsol y OHL. Esta última fue adquirida por los mexicanos Luis y Mauricio Amodio, propietarios de Grupo Caabsa, quienes a casi un año de su compra no han logrado ganar obras de infraestructura en lo que va de la administración.

Además, el nombramiento del exsecretario de Finanzas de Javier Duarte, Tomás Ruiz, como director general corporativo de OHL, en agosto del año pasado, no cayó muy bien entre las huestes de la 4T.

Todo esto, nos dicen, ha hecho que el efecto OHL contagie a Caabsa, de los Amodio, empresa que ha sido relegada de proyectos tan importantes como el Tren Maya. Tal parece que ni el cabildeo de los Amodio, a través del consejero jurídico Julio Scherer y en su momento de Alfonso Romo, ha logrado revertir la imagen que existe sobre OHL a nivel federal. Por lo pronto, hay quienes se preguntan si a OHL la asociación con Abengoa le podría ayudar a acabar con la maldición que carga la empresa.

Freelan Marketing le dice adiós a la publicidad intrusiva

La agencia de publicidad digital Freelan Marketing, que encabeza Rodrigo Méndez, lanzó su iniciativa ‘Se Puede Hacer Mejor’, que busca lograr que las personas denuncien empresas que realizan prácticas de publicidad intrusiva. Su meta es recibir al menos 50 mil denuncias de empresas, a las que posteriormente su organización se acercará para ofrecerles una asesoría gratuita sobre cómo realizar prácticas publicitarias sanas.

El movimiento liderado por Rodrigo Méndez cuenta con un estudio que mostró que el 70 por ciento de la población asegura que le genera molestia y enojo recibir una llamada telefónica por la venta de algún producto o servicio

El empresario asegura que es un hecho que estas estrategias generan ventas, porque si no, simplemente las empresas no invertirían en ellas; sin embargo, asegura, las empresas no consideran que ese mismo presupuesto dirigido en otro tipo de prácticas publicitarias podría generar mayores volúmenes de ventas.

El movimiento busca generar conciencia en las empresas sobre las malas prácticas publicitarias que se implementan todos los días.

Por lo pronto, si usted quiere denunciar a una empresa, o como empresa busca una asesoría gratuita sobre cómo hacer publicidad de atracción, Freelan Marketing pondrá a disposición de cualquier interesado su sitio www.sepuedehacermejor.com