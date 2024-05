Fortalecen Banca de Desarrollo

En menos de seis meses, la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que lleva Rogelio Mauricio Rivero Márquez ha logrado fortalecer, con políticas públicas bien aplicadas, las instituciones de segundo piso a su cargo. Sólo hay que ver el trabajo que se ha hecho en las distintas bancas de segundo piso, como es Nacional Financiera (Nafinsa), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), así como Banco del Bienestar, por dar un ejemplo. Rivero Márquez, con amplia experiencia en el sector financiero, ya que es economista con maestría en administración y dirección de empresas, con más de 10 años de experiencia profesional en materia de planeación, ejecución y seguimiento de diversos esquemas para el desarrollo de infraestructura social y económica, tanto de carácter público como privado, ha logrado fortalecer a la banca de desarrollo. Todo indica buenos resultados a la vista.

Los juegos de la Corte

La semana pasada la Suprema Corte vivió una silenciosa calma. Juan Luis González Alcántara y Norma Piña no explicaron a sus pares las razones de invitar a la casa del primero a Alito Moreno para reunirse con los magistrados electorales. Se atribuye a González Alcántara la idea de la reunión para alinear a los magistrados con la oposición por si hay intentos de nulificar alguna elección, y a Norma Piña de usar todo su poder e incluso amenazas demostradas para tal efecto. Hasta aliados naturales como los ministros Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar han levantado la ceja, ni se diga Yasmín Esquivel y Lenia Batres, a lo que se sumaron peticiones de que renuncie Piña desde Morena, en voz de senadores y diputados. Se gesta una división interna por jugar en terrenos electorales que dañan la imagen e independencia.

Derbez, expuesto al bullying en la mañanera

Quien seguramente será blanco de críticas en la mañanera es el comediante Eugenio Derbez, pues con eso de que llamó al voto de conciencia, seguramente le recordarán cuando apoyó a los “pseudoambientalistas” que están “en contra del gobierno”. En una de esas se lo agarran de bajada porque también es cementero, como Xóchitl Gálvez.

INE ‘hace justicia’ a Morena, dicen contentos

Muy feliz se mostró ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien, en un videomensaje y a una semana de las elecciones, celebró que “al fin comienza el INE a hacer justicia a Morena”. Después de duras descalificaciones contra el órgano electoral, el morenista se congratuló de que el instituto por fin ordenó a la candidata presidencial de la oposición “y al PRIAN” evitar y retirar de todos sus mensajes las palabras “narcocandiata”, en referencia a Sheinbaum; “narcopartido”, en alusión a Morena, y “narcopresidente”, en contra de AMLO. ¿Será que ahora sí estará conforme y dejará de acusar a la autoridad electoral?

Adiós al inglés en la comunicación oficial

Se nota que nuestros legisladores se encuentran cada vez más en el ocio. Es de reconocerse la legítima defensa del nuestro idioma, sí, pero cuando hay problemáticas graves que resolver en el país, llama la atención que los diputados se entretuvieron meses en reformar la ley para evitar el uso excesivo de anglicismos. Quieren convencer u obligar a los servidores públicos a que, por ejemplo, digan enlace y no link; acoso escolar y no bullying; geolocalizador en vez de GPS; en línea y no online; tableta y no tablet; gusta y no like; seguidores y no followers; influyente y no influencer. No más email, blog ni software, entre otras palabras. La diputada del PVEM Ciria Salomón Durán logró la semana pasada que se aprobara en comisión reformas a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y el dictamen ya está en lista de espera para ir el pleno.