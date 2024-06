En el PT y el Verde ¡se están peleando!

Los trapos sucios entre aliados de Morena no se lavan en casa. Resulta que Gerardo Fernández Noroña reclamó al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por privilegiar una estrategia local, que bloqueó las posibilidades de Morena de ganar todos los puestos. “Fue un abuso y un error político serio, donde (Gallardo) se está viendo el ombligo y está pensando en su sucesión, y dejó vivos dos candidatos del PRIAN…”. Karen Castrejón, la dirigente del PVEM –partido del góber– advirtió a Noroña: “No le vamos a permitir la calumnia y descalificación”. Señaló que los verdes aportaron cuatro senadores adicionales a los de la coalición, “a diferencia de los cero del PT”. Y cuestionó: “¿Por qué no fue usted mejor a una candidatura de mayoría a través de su partido, el PT, para lograr el plan C, en lugar de quedarse muy cómodo en una plurinominal de Morena?”.

Perfilan subsecretario en la SICT

Quien muy seguramente sea designado subsecretario de Infraestructura de la SICT es el doctor David Camacho Alcocer. Camacho es ingeniero civil y ambiental por la Universidad de Massachusetts, maestro en planeación de infraestructura, por la Universidad de Stuttgart, Alemania, y doctor en ingeniería ferroviaria, por la Universidad de Stuttgart. Además de contar con muchos años de experiencia en el sector ferroviario, destaca su gestión como titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, donde encabezó la actualización de las Normas Mexicanas del Sector Ferroviario, la creación del lineamiento de balasto para el servicio ferroviario, el desarrollo de la Ruta Tecnológica de Transporte Terrestre, entre otros. Tiene sobrada capacidad para detonar el proyecto ferroviario de la siguiente administración en comunión con el sector privado y en convergencia con los temas más sensibles de la ‘4T’, las tarifas y plazos de las concesiones. No lo pierda de vista.

Homenaje a Heberto… sin el PRD

Ayer se develó en el Muro de Honor del Senado el nombre de Heberto Castillo Martínez, considerado como un símbolo de izquierda y fundador del PRD, recién desaparecido del mapa al no conservar registro. La ceremonia solemne fue un acto plenamente morenista, no asistió ninguno de los integrantes del partido del sol azteca, en este caso los senadores Miguel Ángel Mancera, Juan Manuel Fócil, Antonio García Conejo o Emilio Álvarez Icaza, quienes integran la bancada: “Lamentablemente, y contra el acuerdo aprobado el 13 de febrero del presente, la Mesa Directiva no convocó a este grupo parlamentario”, justificaron los legisladores perredistas.

Villegas, en búsqueda de inversiones

Uno de los gobernadores que han estado más activos en China es Esteban Villegas, de Durango, quien ha estado ya dos veces de gira en ese país. Entre las empresas que tienen interés en establecerse en México se encuentra el gigante BYD, que ha visto en ese estado un lugar con especial atractivo por su ubicación geográfica, suministro hídrico y facilidades gubernamentales.

Xóchitl, a viajar de nuevo

Así le lleve también tres elecciones presidenciales para llegar a Palacio Nacional, la panista Xóchitl Gálvez seguirá el mismo caminito que el presidente López Obrador y comenzará ya a recorrer nuevamente el país, cuantas veces sea necesario, en ruta a 2030. Advierte que no tirará al olvido los 16 millones 502 mil 697 votos que le dio la gente y que trabajará tres días en sus exitosas empresas, y otros tres –jueves, viernes y sábado– viajará por los pueblos y ciudades del país. Ahora sí tendrá que pagar sus gastos, pues ya no tendrá el respaldo económico del escaño del Senado de la República. Suerte.