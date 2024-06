Apapacho tricolor a AMLO y Sheinbaum

En La Laguna, el PRIMor quedó claro. Ayer los gobernadores de Coahuila y Durango, Manolo Jiménez y Esteban Villegas, se vieron muy obsequiosos con los presidentes –saliente y entrante– morenistas. El primero no escatimó en corear un “¡Presidenta, presidenta, presidenta!” para Claudia Sheinbaum, mientras que el mandatario duranguense deseó a López Obrador “larga vida y que Dios lo bendiga por siempre”.

Vuelven los abucheos en los mítines presidenciales

El presidente López Obrador regresó a los mítines y con ello volvieron los abucheos para los gobernadores de oposición. Y si no, pregúntenle a Manolo Jiménez, quien no fue bien recibido en el acto del mandatario federal en La Laguna. Ante ello, el Ejecutivo saliente atajó la silbatina: “¡Ya pasó la elección, ¿de acuerdo? Ahora, unidad. Los partidos, como su nombre lo indica, es una parte; gobierno es todo”. No olvidemos que el góber priista fue quien metió el quemón a su partido y el PAN, pues él mismo fue producto de un acuerdo para repartir candidaturas –y hasta notarías– cual si fueran fichas de dominó entre ambos partidos.

Oposición, ¿dividida ante reforma al Judicial?

No sólo quedó diluida y disminuida con la aplanadora de Morena del 2 de junio, hoy la oposición se muestra dividida para enfrentar a la ‘4T’ y su reforma al Poder Judicial. Mientras el aún líder nacional del PRI, el diputado Alejandro Moreno, criticó al gobierno, pues “simula apertura con una encuesta al vapor”, sostuvo que el tricolor “no va a ceder ante la acometida autoritaria” y “rechaza enérgicamente cualquier iniciativa que pretenda alterar el equilibrio de poderes”, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, ofreció que “estamos dispuestos al diálogo” y a analizar a fondo cada reforma y a apoyar aquello que sea benéfico para el país”. ¿Será? ¿Qué dirán los nuevos diputados?

El largo camino para los foros

Iniciar los foros de debate, otra vez, sobre la reforma al Poder Judicial que propone AMLO, no es tan sencillo ni inmediato como se dijo. El jefe de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, explicó la sinuosa ruta que la propuesta debe seguir. “Este lunes 17 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnará a la Primera Comisión el exhorto, el miércoles podría someterlo a discusión, aprobarlo y enviarlo a la Cámara de Diputados, donde la Mesa Directiva lo turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales; ésta tendrá que convocar a la Junta Directiva y proceder a convocar a ampliar el parlamento abierto, para lo que debe dar a conocer el calendario, la forma, la mecánica y la dinámica de los foros”, dijo. Rápido, rápido, no es...

Festejo guinda del Día del Padre

Quizá como para recalcar que es como su ‘hija política’, el presidente López Obrador destacó: “Qué mejor” que festejar el Día del Padre que con Claudia Sheinbaum, presidenta electa. Es más, los morenistas hasta se ataviaron de forma combinada. El mandatario lució una camisa del color de Morena, y la presidenta electa una blusa blanca decorada con un listón del color del partido.

Más excesos de valet parkings

Los restaurantes siguen sin controles estrictos al personal que contratan. Ayer, en el Camarón Guasaveño, en la colonia Centro, fueron agredidos el reportero de W Radio Víctor Sandoval y su hijo, y dañaron su vehículo. Todo inició cuando le recibieron su auto y el valet parking le ofreció reparar los rayones de automóvil, prácticamente nuevo; la negativa del comunicador enojó al empleado, quien golpeó el auto y posteriormentea Sandoval y su hijo. Los agresores, de 24, 25 y 28 años, fueron detenidos. Y aunque el caso ya se dirime en el Ministerio Público, el restaurante no ha hecho un pronunciamiento, mientras este tipo de casos son cada vez más comunes.