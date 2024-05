‘Retenes’ extraños a Xóchitl en Tamaulipas

Delicados momentos los que se vivieron en Tamaulipas, después de que las personas que acompañan a Xóchitl Gálvez en su gira alertaron por retenes “extraños” en los que los integrantes se presentaban como ‘agentes de la FGR’, pero en lugar de botas traían tenis. No por nada le pusieron un convoy militar a la abanderada de oposición, que, aunque no le guste, necesita traer esa seguridad.

Escepticismo y ‘otros datos’

Y hablando de Xóchitl Gálvez, se mostró escéptica en torno de los resultados del simulacro electoral universitario, en el que acabó en tercer lugar. Al ser cuestionada al respecto, la candidata presidencial opositora pareció dar a entender que ella tiene ‘otros datos’, pues sostuvo: “Yo puedo hacer una en Twitter ahorita y gano por 97 por ciento, la neta”. A lo mejor vale la pena replantear algo en estas últimas tres semanas.

La elección más grande… y la más observada

La elección del 2 de junio, la más grande en la historia, contará con la presencia y observación de alrededor de 100 organizaciones de 28 países y de organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea. Se trata de tres veces más observadores internacionales que en la elección de 2018. Para la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, los ojos abiertos y voces críticas de la sociedad civil mexicana y las misiones internacionales de observación serán determinantes para fortalecer la labor de esta autoridad jurisdiccional y llevar a cabo la calificación y validez de la elección, así como la entrega de la constancia para la persona ganadora de la Presidencia de la República.

Rechaza INE remover a moderadora

El INE rechazó la solicitud del PAN de retirar a la comunicadora Luisa Cantú como moderadora del tercer debate presidencial ante su –acusó– afinidad con Morena. Al igual que lo hizo con Manuel López San Martín, moderador del primer debate, del que Morena acusó parcialidad. Pese a que desde Palacio Nacional sí se cuestionó el trabajo de López San Martín en el debate, ayer Gerardo Fernández Noroña, representante del PT, reconoció que, “a pesar de que odia nuestro movimiento”, finalmente el conductor sí actuó de manera imparcial. El punto es que, como los automovilistas, cada quien se quedó con su golpe.

Sin miedo a la Marea Rosa

Resignado a que, dijo, “no se podrá evitar” que Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada acudan a la marcha rosa del 19 de mayo, el dirigente de Morena, Mario Delgado, lanzó ayer un reto a los candidatos de la alianza opositora. Que no teman y hagan sus pancartas rosas con las consignas “yo defiendo a Marko Cortés”, “Alito no se toca”, “yo defiendo a Beltrones”, “yo marcho por Ricardo Anaya”, “yo con Margarita Zavala”. Mostró ejemplos de los diseños de pancartas en rosa, negro y blanco, los colores del INE, que aconsejó use la oposición. Si pasan la prueba, los felicitará, comentó con sarcasmo.

El trato formal desde Palacio Nacional

Es de llamar la atención el respeto con el que se conducen en esta administración a los capos de la droga. Al Chapo Guzmán, el Presidente le dice ‘señor Guzmán’, y ahora a Sergio Villarreal, otrora líder de uno de los cárteles más sangrientos del país, prometió no volverlo a llamar jamás por su apodo el Grande. Ocurrió cuando buscaba desmentir a la periodista Anabel Hernández. El mandatario preguntó cómo se llamaba el delincuente. Sergio Villarreal, le respondió su vocero, Jesús Ramírez. López Obrador repitió ‘Sergio Villarreal’ y agregó: “Ofrezco no volver a llamarle por su apodo”. Luego prosiguió diciendo que no lo conoce y nunca lo ha visto, como asegura Hernández en su más reciente libro.