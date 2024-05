Más agua contaminada en CDMX

El tema del agua sigue siendo un problema para el gobierno capitalino, pues ya se presentan quejas entre los vecinos de Benito Juárez, Coyoacán y ahora Iztacalco. Daniel Ordóñez, candidato panista a alcalde de esta última demarcación, compartió una foto de una botella rellena de un líquido café, y dijo que “no es agua de tamarindo, es el agua que el gobierno de la CDMX, Sacmex y Armando Quintero (actual alcalde) le están entregando a los vecinos de Iztacalco”. De hecho, una vecina respondió: “Esa está decente al lado de la que estuvo llegando hace algunos meses”.

Preocupación morenista

Y hablando de la capital, entre los morenistas cada vez se nota más preocupación por la disputa de la Jefatura de Gobierno. Tan sólo ayer Clara Brugada, en un mitin junto con Claudia Sheinbaum, soltó una pregunta: “¿Vamos a echar a la borda lo ganado?”. Y fue más allá al llamar a sus simpatizantes en Álvaro Obregón: “No pongamos en riesgo la transformación por unos cuantos pesos”. La exalcaldesa de Iztapalapa urgió a rechazar la presunta compra del voto, y actuar con “dignidad”. “No vale la pena cambiar oro por cuentas de vidrio”, insistió. Lo cierto es que, según la evidencia, quien compra votos es el partido en el poder, no la oposición minoritaria.

El 2 de junio y la sombra de la ‘trampa’

Morena y la oposición dan cada día más vuelo a la especulación y hacen crecer la sombra del fraude para el 2 de junio. Primero, Mario Delgado anticipó que “el PRIAN prepara la judicialización y la anulación de la elección”. Y ayer la alianza opositora no descartó que los apagones sean un pretexto para que, otra vez, “se caiga el sistema”. “Con los apagones que se han registrado y ante un gobierno que viola todos los días la Constitución y la ley, metiéndose indebidamente en los procesos electorales, es natural que se dé pie a todo tipo de especulaciones”, deslizó el presidente del PRD, Jesús Zambrano. Y ya también elevó las sospechas: “Si nos quieren hacer trampa y ganarnos a la mala, no lo vamos a permitir”. Así andan de nerviosos en ambos bandos.

Alito y su ‘rostro del amor’

Después de su nuevo y beligerante round con MC y Álvarez Máynez, ayer el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, llegó a Tabasco con otro rostro, con su “rostro del amor”. Entre las ruinas de su partido en el estado y con el ánimo de volver a levantar las siglas del tricolor, aconsejó a militantes priistas que para reconquistar a la gente y pueda votar nuevamente por el Revolucionario Institucional, “hay que hablarles con rostro de amor y de compromiso”. Y de paso, aunque esta vez no dio nombres, les pidió “hacer a un lado lo que más le hace daño al partido: la simulación”, y convocó “a la unidad, a trabajar fuerte, caminar juntos y en equipo”.

El rosa de la discordia

Morena solicitó al INE que deje de usar el color rosa como parte de su imagen institucional, pues dado que Xóchitl Gálvez y su coalición se han negado a registrar el color como propiedad intelectual, el partido oficialista consideró que toca al instituto deslindarse del mismo, y así no se confunda con la imagen de una candidata presidencial. Ya habíamos contado en este espacio que el INE había tomado nota del uso de color rosa. Y si bien lo mantuvo, optó por un tono un poco más oscuro, aunque el motivo fue desmarcarse de la era Lorenzo Córdova, quien precisamente fue cobijado por la Marea Rosa que saldrá nuevamente el domingo al Zócalo.

Apagones contra el discurso oficial

Ayer, abruptamente, se suspendieron las labores en el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México. Es ahí donde se dirimen los conflictos entre empleados y patrones en la capital. Lo que llamó la atención fue las circulares (documentos oficiales) que se colocaron en la entrada. En ellas se avisó que la suspensión de labores fue nada menos que por falta de energía eléctrica. No explicaron la razón del apagón, esperemos que no tenga que ver con la crisis de luz en el país, aunque ayer Manuel Bartlett, titular de la CFE, sostuvo que no hay tal crisis y que todo está controlado.