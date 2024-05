En el mitin que la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, encabezó ayer en la alcaldía Cuauhtémoc, coincidieron el zacatecano Ricardo Monreal y su hija Caty Monreal, quien es candidata morenista a dicha alcaldía. En el acto, el todavía senador, quien ahora aspira ocupar una curul en San Lázaro, no hizo uso de la palabra, sino sólo Caty, quien, admitió, se encontraba “más nerviosa que de costumbre” y aseveró que recuperará la alcaldía del “abandono, la corrupción y la improvisación” en que la tuvieron “el prianismo”. Va el cambio generacional.

Marea Rosa alista nueva movilización

En las movilizaciones anteriores vaya que han tenido poder de convocatoria. Y ahora la Marea Rosa alista una nueva jornada en las calles, en el Zócalo de la capital del país y en plazas de toda la República y ciudades del extranjero, “en defensa de la democracia”. El senador Emilio Álvarez Icaza hizo eco del llamado a salir a manifestarse el próximo domingo 19 de mayo a las 12:00 horas. “Y la siguiente marcha es de tu casa a las urnas el 2 de junio”, exhortó el legislador e integrante de la coalición Fuerza y Corazón por México. “Sólo hay una opción: democracia o autoritarismo”, sostuvo el también extitular de la CIDH.

Suman voces contra la salida de PISA

“Pretender sacarnos de la prueba PISA es apostar por la mediocridad, es condenar a los niños a una educación que no les permita superarse”, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana. Crece la preocupación en distintos sectores de la sociedad sobre la ruta que ha tomado el gobierno de la autollamada ‘4T’ en materia educativa que, todo indica, se perfila a salirse de esa evaluación internacional. De concretarse, alertó la Coparmex, impactaría todavía más en el rezago educativo de nuestro país.

Votos… ¿para AMLO?

Quien anda muy espléndido, aunque con sombrero ajeno, es Gerardo Fernández Noroña, enlace con organizaciones sociales y civiles de la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Resulta que ayer, en un mitin en Coyoacán, dijo que el inquilino de Palacio Nacional se irá a su finca el 1 de octubre con su pensión de adulto mayor, por lo cual pidió “que le demos un regalo grande, un regalo importante, qué tal si le damos 35 millones de votos el próximo 2 de junio y arrasamos en la capital del país”. Es decir, ¿el Presidente se va o no se va? Es pregunta, dado que en la boleta está Sheinbaum y no el mandatario federal, ¿qué no?

De nuevo comentarios sexistas en debate jalisciense

El que por segunda ocasión tuvo un comentario sexista en el debate organizado por la autoridad electoral en Jalisco fue el emecista Pablo Lemus. El candidato naranja a la gubernatura aseguró que sus contrincantes Laura Haro y Claudia Delgadillo son “hijas de Alito” Moreno, líder del PRI. Mucho presume MC que apuesta por el voto de las nuevas generaciones, pero que alguien les informe que a las jóvenes no les gustan esos desplantes de misoginia.

Acusan guerra sucia en Puebla

Los equipos jurídicos nacionales de PAN, PRI y PRD no dudan que el expanista Eukid Castañón Herrera está detrás de la agresión al domicilio de su candidato al gobierno de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y de “muchas otras tropelías” –dicen–, por lo que hoy acudirán hasta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a presentar otra denuncia en su contra. El excolaborador del fallecido panista Rafael Moreno Valle, señalan, ya fue denunciado y encarcelado por tres años y siete meses por los delitos de extorsión, amenazas, uso de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Aseguran que como operador político electoral, ahora de los morenistas Alejandro Armenta y José Chedraui, se ha dedicado a “presionar y amenazar”.