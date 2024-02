Morena ‘se deshace’ de Reguillo

Morena logró su cometido, tumbar a Rossana Reguillo, directora de SignaLab, del primer debate presidencial. Al ser acusada de supuestamente actuar contra la ‘4T’, la respetada investigadora mejor optó por informar al INE que no participaría en la selección de las preguntas del debate. Sin embargo, la institución –parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente– se mantendrá en el proceso. Gerardo Fernández Noroña, representante del PT, aprovechó para resaltar que el caso es como el del expresidente del INE Lorenzo Córdova, quien se supone siempre debía ser imparcial, y ahora fuera del cargo abiertamente será el orador de una marcha organizada –dijo– por la oposición.

Xóchitl pinta su raya de marcha

Ante las críticas a la manifestación del domingo en favor de la democracia, la candidata presidencial panista, Xóchitl Gálvez, determinó no participar. “No, no voy a asistir. No porque no esté de acuerdo con la marcha, me parece que es importante defender la democracia, pero sí podría haber un riesgo político para mí”, reconoció la aspirante, quien consideró que “al rato me van a denunciar y se van a agarrar de ahí para bajarme de la candidatura. No les voy a dar ese gusto”. A pesar de esto, parece difícil que Morena y aliados dejen de decir que esta es una marcha de la oposición.

Berrinches por las candidaturas

En su momento, el diputado –hasta ayer morenista– Emilio Serrano acusó al PRD de “mafioso”, de “hacer negocios con las candidaturas del partido” y de olvidarse de la “Revolución Democrática”, y se fue entonces a Morena. Ahora acusa a Morena de “traficar con las candidaturas”… y regresó al PRD, aliado con el PRI y el PAN en la Ciudad de México. Es decir, primero quiso ser diputado por el PRD y no lo dejaron, ahora quiso ser alcalde en Iztacalco por Morena y tampoco se lo permitieron. Así que acusó ayer directamente a Mario Delgado de cerrarle el paso. Pero el líder morenista dijo que “todo lo deciden las encuestas”. Ni hablar.

Más trabas a jornada laboral de 40 horas

Aunque todos los partidos aseguran que apoyan la iniciativa, la realidad es que no hay consenso para llevar el dictamen de la reducción de la jornada laboral a la tribuna y a votación al pleno de los 500 diputados. Cuentan en Morena y en el PAN que el tema está atorado por un artículo transitorio que van a añadir, que aclare que “la reforma no puede entrar en vigor de sopetón”, que se requieren adecuaciones a los turnos y a la contratación de personal. La diputada promovente, Susana Prieto, de Morena, asegura que en su bancada hay la disposición a negociar el transitorio. Que en eso están y que el tema “está vivo”, indican.

Brugada y Taboada la libran

Quienes salieron del INE ‘bailando la manzanilla’ fueron Santiago Taboada y Clara Brugada, precandidatos a la Jefatura de Gobierno por PAN-PRI-PRD y Morena-PT-PVEM, respectivamente. Y es que los consejeros electorales declararon infundadas las quejas en su contra por gastos no reportados; resultó que éstos sí fueron integrados en el Sistema de Fiscalización. Menos mal.

Medio centenar de nombramientos, ‘en el limbo’

El Senado tiene pendientes de aprobar el nombramiento de cerca de 50 magistraturas de 36 tribunales faltantes, entre ellas, las tres de la Sala Superior del TEPJF. Ante ello, la presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Ana Lilia Rivera Rivera, asumió el compromiso de que “en los próximos días” se darán a conocer los avances sobre este proceso, asumiendo la responsabilidad para hacer frente a “un proceso electoral muy complicado”. No obstante, acotó que para concretar estos nombramientos se requiere mayoría calificada. Es decir, lo más seguro es que quien sabe...