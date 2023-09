La diputada presidenta, ‘vestida y alborotada’

A la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, le hicieron pasar ayer su primer trago amargo frente al gobierno morenista de la ‘4T’. No fue invitada al primer acto cívico nacional que le tocaba como titular de la Mesa Directiva, la ceremonia por los Niños Héroes. Y vaya que lo lamentó: “Yo, la verdad, me quedé vestida y alborotada, porque yo sí quería ir a celebrar con el pueblo, con la gente este día tan importante para la nación, pero es un estilo personal del señor Presidente que no pretendo politizar; no pasa nada” y “vamos a celebrar aquí en la Cámara con un pozole…”.

Demandan memoria… y congruencia a titular de Segob

Fuerte fue ayer la demanda de “congruencia” de diputados del PRD a la nueva titular de Gobernación, Luisa María Alcalde. Recordaron que cuando era diputada exigió al gobierno de Peña Nieto instalar una mesa de diálogo con familiares de desaparecidos y con los titulares de la Segob, la entonces PGR y la Comisión Nacional de Seguridad. La bancada amarilla reclamó que, “ahora que está del otro lado de la mesa” y “ante el intento de la ‘4T’ de hacer un nuevo registro de desaparecidas para maquillar cifras, es tiempo de que la secretaria haga memoria y haga válida de propuesta de hace 10 años…” .

Delgado no pierde esperanzas en CDMX

Y a medida que se siguen encartando y descartando suspirantes para la CDMX, nos comentan que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, no se quiere bajar de la contienda. Estar plenamente alineado con el Presidente y haber –bien o mal– logrado 17 gubernaturas, son sus cartas de presentación. Delgado sabe que se requiere a un político experimentado para recuperar el terreno perdido en 2021, por lo que apuesta también a su paso como secretario de Finanzas y de Educación. Sólo que hay un pequeño detalle que ya lo reiteró Ricardo Monreal, las decisiones ahora las toma quien tiene el bastón de mando, y ya sabemos quién es el favorito de Claudia Sheinbaum.

Invitación a Sheinbaum

Igual que en San Lázaro, ya hicieron llegar la invitación a la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, para que acuda a la Cámara alta a un encuentro con las bancadas de guinda, del PT y Verde. No obstante, nos cuentan, a diferencia de la Cámara de Diputados, la exjefa de Gobierno no les ha dicho cuándo asistirá. De visitar el Senado, Sheinbaum podría encontrarse nada menos que con la virtual candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien, cuestionada al respecto, soltó: “La saludo con todo gusto”. ¿Será?

Alfil de Marcelo se va con Delfina

Daniel Sibaja González fue nombrado como titular de la Secretaría de Movilidad por la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez. El diputado local, quien hasta hace poco era fiel aliado de Marcelo Ebrard, optó por acomodarse en otro lado. Empiezan a dejar solo al excanciller, quien sigue con su lucha, pero no parece que con la misma fuerza.

Interlocutor eficaz

Su trabajo y confianza generado entre sus compañeros del Senado y en el movimiento de transformación ponen a Eduardo Ramírez como un interlocutor reconocido, por lo que además de estar avanzando en las tareas legislativas, el titular de la Junta de Coordinación Política ahora despliega toda una labor de conciliación con el propósito de que se logre el acercamiento entre Claudia Sheinbaum y el excanciller Marcelo Ebrard. Si lo lograra se posicionaría fuertemente como aspirante a la candidatura de Chiapas.