Las evidencias de las encuestas

Más allá de los reclamos, justificados o no, de Marcelo Ebrard y su equipo, las evidencias del triunfo de Claudia Sheinbaum son claras en función de encuestas de terceros, como las que hizo esta casa editorial, que resultó muy cercana a la de Morena y a los promedios de las otras encuestadoras. Incluso, la firma propuesta por Marcelo Ebrard le dio 13 puntos de ventaja a la ganadora. Veremos si al paso de las horas el excanciller reconsidera sus juicios.

Sororidad de Gálvez

Por cierto, más allá del “¡Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta!”, que soltó entre risas Xóchitl Gálvez, lo que sí no pareció broma fue la solidaridad que expresó a su compañera senadora Malú Micher, “por el uso de la fuerza en su contra”. La virtual candidata presidencial opositora sentenció que “los golpes jamás serán la respuesta a diferencias políticas”.

Blanco quiere gobernar la capital

Que se ponga a temblar la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada… O el secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch. O, eventualmente, Ricardo Monreal que se vaya despidiendo de sus aspiraciones. Resulta que ya salió, no un gallo, sino un águila que enfocó su mirada en la Jefatura de Gobierno de la capital. Sí, el mismísimo Cuauhtémoc Blanco. “La verdad sí me encantaría irme a la Ciudad de México y competir”, pues “la gente me tiene mucho cariño”, dijo el gobernador de Morelos. Eso sí, aclaró que va “a esperar los tiempos”… menos mal.

Ulises el despistado

Y hablando de suspirantes despistados, el que manifestó su intención ante el INE de ser candidato independiente a la Presidencia de la República es nada menos que Ulises Ruiz, exgobernador en Oaxaca. Como si gozara de gran prestigio político, el expriista (fue expulsado del tricolor) llegó –eso sí– con críticas hacia el presidente López Obrador, pues dijo que el llamado bastón de mando que otorgará a su corcholata ya está dado… pero al crimen organizado.

Anticipan ‘sorpresas’ en MC

El presidente del PRI, Alito Moreno, “movió el tapete” ayer entre legisladores de MC y anticipó que pronto habrá sorpresas en el partido naranja. En San Lázaro, el líder tricolor deslizó a periodistas que “pronto les vamos a hacer anuncios muy importantes”, habrá “sorpresas”, al revelar que “mucha militancia que está en el partido de Movimiento Ciudadano está en cercanía, en simpatía y en muchas pláticas con nosotros”. Y remachó: “Acuérdense, como se ha dicho, la militancia es la que cuenta”.

En el abandono, el trabajo legislativo

A pesar del llamado a retomar las sesiones ordinarias presenciales y dejar la modalidad semipresencial dictada en 2020 por la pandemia del covid-19, notorio fue ayer el ausentismo en el salón de plenos de San Lázaro. Después de esperar y retrasar una hora el inicio de la sesión, el tablero electrónico apenas registró 329 de los 500 diputados. Y aunque se fueron sumando durante la jornada y en algunas votaciones finales se alcanzó hasta 422 votos en favor de los dictámenes de consenso avalados, visibles fueron por varios momentos las curules vacías y la mínima actividad aún en las comisiones legislativas de trabajo.

La Corte se pone progresista

Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación no nada más declaró inconstitucional el apartado del Código Penal federal que criminaliza la interrupción del embarazo. También la Segunda Sala declaró inconstitucional que el Instituto Mexicano del Seguro Social niegue el otorgamiento de pensión por viudez a personas del mismo sexo unidas en matrimonio o concubinato. Parecen decididos a avanzar en materia de derechos.