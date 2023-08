Alertas de viaje a México, como piedra en el zapato

Dicen que en Palacio ya huele a bilis debido a la actualización de las alertas de viaje del Departamento de Estado de la Unión Americana. En su nuevo reporte, mantuvo la recomendación para que los estadounidenses no viajen a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Al respecto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aclaró que el hecho de que “no hubo descensos en los niveles de referencia refleja que nuestro trabajo compartido en materia de seguridad avanza, pero que necesitamos hacer más”. A eso se le llama ver el vaso medio lleno.

‘Gracias’, míster Abbott

Ayer, durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, más de uno levantó la ceja cuando éste agradeció al gobernador de Texas, Greg Abbott, por haber movido las boyas flotantes hacia territorio estadounidense. Sí, el reconocimiento fue para el mismo mandatario estatal que se ha encargado de blindar la frontera, que envía a migrantes en condiciones inhumanas en camiones a otras ciudades y que defiende, a capa y espada, estas políticas al amparo de la lucha contra el tráfico de fentanilo. No pues gracias…

Coahuila, fuera del radar de Segob

Y hablando de la mañanera, a la recién estrenada secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el Presidente la agarró en curva en plena conferencia. Ayer, le preguntó cuándo concluía el actual gobierno de Coahuila y no supo, por lo que la joven funcionaria le pidió al procurador fiscal, Félix Medina, que le soplara la respuesta, pero a mal árbol se arrimó, pues éste también se mostró dubitativo. Así, no le quedó más que buscar en el celular. La ventaja es que, para asesorar, siempre está disponible Mr. Google.

MC refuerza su lupa

Los naranjas de Movimiento Ciudadano presentaron oootra denuncia más en contra de la exjefa de Gobierno de la CDMX, por sus “ilegales y excesivos” gastos en su pre precampaña por la Presidencia de la República. “Nueva denuncia contra Morena y Claudia Sheinbaum, por actos anticipados de precampaña y campaña, así como el probable uso indebido de recursos públicos en eventos en Quintana Roo y Estado de México”, anunció ayer en sus redes sociales el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez. Y precisó: “De manera particular, se denunció el acarreo de más de 200 camiones y 5 mil personas en el Estado de México para eventos proselitistas en favor de Claudia Sheinbaum”.

¿Otro juez sobrino?

Ahora que el presidente López Obrador intensificó sus ataques contra el Poder Judicial de la Federación y, en especial, contra el ministro Luis María Aguilar, comenzaron también a resurgir los señalamientos contra un juez “sobrino”. No, no es Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, pariente de Dolores Padierna y René Bejarano, sino Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, a quien no sólo se le acusa de que ordenó la libertad de miembros del crimen organizado, sino porque, según se dice, es sobrino del Presidente de la República. ¿Será el caso?

Eduardo Ramírez va en caballo de hacienda

Eduardo Ramírez va en caballo de hacienda para la gubernatura de Chiapas, y es que el Jaguar no sólo ha consolidado su posición política desde el Senado de la República, donde ha sido presidente de la Mesa Directiva y ha ocupado los más altos cargos como el de titular de la Junta de Coordinación Política, sino que su trabajo en esa entidad de la frontera sur le ha reportado buenas relaciones con líderes comunitarios, además de la cercanía con ediles. En ese tenor, se dice que, de buscar el movimiento de transformación un triunfo completo en esas tierras, nadie como el político de Comitán para asegurarse un gane contundente, pues desde diversos sectores se le reconoce como un político que sabe hacer alianzas, por lo que tendría todo el apoyo.