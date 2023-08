Para Nacho Mier, entre morenistas… ‘hay niveles’

Muy claro lo dejó el líder guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, que hasta entre morenistas “no somos iguales”. En respuesta al público rechazo a los nuevos libros de texto de la SEP que hizo la diputada chiapaneca de Morena Adela Ramos Juárez, el legislador poblano afirmó que “la respeto, pero no coincido con ella ni en lo técnico ni en lo pedagógico”. Porque –explicó– “ella tiene formación de maestra, representa un distrito indígena y yo no fui formado en el método onomatopéyico, yo me formé en la pedagogía de Paulo Freire, puede haber ahí diferencia. No es lo mismo el aprendizaje de la lecto-escritura a partir de leer signos y grafías, y la lectura que puedes hacer a través de la educación de la realidad para transformarla, son dos visiones diferentes”. Y remachó: “Creo que ella apuesta más a ese viejo concepto de la educación bancaria que solamente traga información, sin analizarla”. Analice usted…

Alcalde Luján inicia operación legislativa

En un encuentro privado y en sus oficinas de Bucareli, la nueva titular de Segob, Luisa María Alcalde, inició la operación política con los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados. La mañana de ayer, y convocados por el presidente de la Junta de Coordinación Política y jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier, la funcionaria pudo reunir a los coordinadores de todos los partidos representados en el Palacio Legislativo, “para tener un primer acercamiento y dialogar sobre temas legislativos”, aunque los partidos apenas van a tener sus reuniones plenarias previas al periodo, que inicia el 1 de septiembre.

Cabeza de Vaca, ¿de ‘botana’?

La celebración del dirigente del PAN, Marko Cortés, de aceptar a Francisco García Cabeza de Vaca como coordinador del área de seguridad en el Frente opositor se convirtió en una verdadera ‘botana’ entre los políticos. “Cabeza de Vaca coordinará la estrategia de seguridad del Frente; supongo que César Duarte verá los temas del campo, Javier Duarte coordinará el proyecto de salud y Kiko Vega encabezará el gabinete de infraestructura. Es increíble que no se entienda: México nunca votará por eso”, afirmó el diputado Jorge Álvarez, de MC. “¡Sólo falta que pongan a Vicente Fox de vocero y desde el penal de Nueva York a García Luna como asesor legal!”, remató Claudia Sheinbaum.

Monreal, corcholata empática

Ricardo Monreal fue la única corcholata que salió en defensa de Ebrard en su reclamo por los actos que, se advierte, violan los acuerdos tomados por los aspirantes del oficialismo. “La denuncia del compañero Ebrard sobre falta de equidad en el proceso interno de Morena se tiene que atender. Estamos a tiempo de corregir”, señaló el senador con licencia. Mientras personajes como Fernández Noroña se enfocaron en reprochar que el excanciller limitó la competencia a dos, Claudia y el propio Marcelo, Monreal optó por insistir en el llamado de piso parejo... aunque sea en el último tirón de las giras.

Los acuerdos en Palacio

Quien realizó una visita especial ayer a Palacio Nacional fue el ingeniero Carlos Slim, quien se reunió con el presidente López Obrador por alrededor de dos horas. Los detalles se los guardó, pues rechazó dar declaraciones a la prensa al abandonar el recinto. Del empresario se entiende, pero del lado oficial, ¿qué pasó con aquello de hacer la vida pública cada vez más pública?

Delitos federales o la papa caliente

La Fiscalía General del Estado de Jalisco determinó enviar a la FGR el lamentable y deleznable caso de cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco, y que todo apunta habrían muerto. El argumento es que detrás hay delitos federales, atribuidos a la delincuencia organizada, aunque hay quienes advierten que más bien la autoridad de Jalisco quiere deshacerse de este caso que ha conmocionado y tiene a la autoridad local bajo la mira del país. Ojalá que con el traslado del caso no sólo se localice a los jóvenes, sino que se detenga a los responsables.