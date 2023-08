Se divide el PRD… otra vez

Extraña actitud mostró ayer el PRD en su conferencia en San Lázaro, donde anunció que hará una “pausa” en sus trabajos en el Comité Organizador del Frente, por haber excluido a sus aspirantes presidenciales. Jesús Zambrano dio un breve mensaje y se fueron de prisa sus precandidatos, sus diputados y sus senadores, sin aceptar preguntas de los periodistas. Raro en ellos. Lo que pasa, según cuentan, es que los perredistas “están divididos”. Hay quienes piden “mostrar más dureza” y dejar el Frente, pero otros, como Zambrano, que insisten en continuar en la alianza con Alito Moreno y Marko Cortés… Por lo pronto su audiencia con el comité no tiene horario ni fecha en el calendario.

La bienvenida de Pío

Durante su visita a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Marcelo Ebrard fue recibido por Pío López Obrador, hermano del Presidente. En diferentes momentos, Pío ha hecho público su apoyo al excanciller, y no lo iba a dejar ir a su estado sin darle la bienvenida. Mucha camaradería y mucho aprecio entre ambos; lo que no queda claro es que Ebrard se beneficie con esta relación.

Sheinbaum ‘cuida las formas’ para no ser cepillada

Un grupo de dreamers presenció el mitin de Claudia Sheinbaum en Venustiano Carranza y, al final, en una charla con ellos en inglés, le señalaron: “Y usted será un símbolo para las mujeres en todos lados”. La exjefa de Gobierno respondió que “es un símbolo, sí, es un símbolo que una mujer pueda convertirse en… No puedo decirlo porque, sabes, no puedo decir Presidenta pero… Sabes a lo que me refiero, ja, ja, ja”. No, pues menos mal que cuida las formas en sus “asambleas informativas”, no vaya alguien a pensar que está haciendo proselitismo rumbo a 2024 y la cepille el INE, ¿verdad?

¿Y la regulación de cannabis?

Se cumplen dos años de que habitantes del municipio de Tetecala, Morelos, se manifestaron, con plantas de mariguana en mano, para exigir a la Cofepris permisos de siembra con fines de uso lúdico y medicinal de cannabis. Eran momentos en que supuestamente el Senado discutiría una vanguardista iniciativa que pretendía regular desde la siembra y producción hasta la transformación, distribución, comercialización y consumo de cannabis. A dos años de distancia, ni Tetecala ha cumplido su sueño de convertirse en el primer pueblo canábico de Latinoamérica, ni la iniciativa tiene visos de prosperar.

Baja importante en el INE

A días de que el INE deba tener lista su propuesta de presupuesto para enviar al Ejecutivo, al titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, Ignacio Ruelas, le dio por renunciar, argumentando motivos de salud. El funcionario es uno de los pocos nombramientos –no le alcanzan los respaldos para más– que había hecho Guadalupe Taddei, consejera presidenta, a su llegada al instituto.

AMLO agarra parejo contra INE

Hablando del INE, tal parece que se acabó la luna de miel entre el presidente López Obrador y el instituto, pues ayer acusó directamente a la consejera Claudia Zavala de tergiversar sus declaraciones para acreditar violencia política de género en su contra. Además, dijo –con su respectiva carga de ironía– que todos los del Consejero General son “tan rectos y honestos” como los magistrados del tribunal.

Gajes del home office… en la Corte

El que pasó un momento de pena fue el ministro Luis María Aguilar, quien olvidó silenciar su computadora durante la sesión de este jueves. Justo cuando el ministro Juan Luis González Alcántara iba a hablar, empezó una música de fondo que terminó con Aguilar rojo de vergüenza, pidiendo perdón por su descuido.