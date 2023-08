Marx Arriaga muestra su talento en matemáticas

Intentando salir del apuro por los libros de texto, la SEP se metió más abajo. Mientras Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la secretaría, mencionaba los asistentes a las asambleas en las que se forjó la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, la diapositiva que presentó señaló que participaron “1,035,0121″ miembros del magisterio. Lo bueno es que “no se van a encontrar errores”.

El Sol brilla de día (aunque a veces no lo parece)

Tanto escándalo de los “conservadores” porque casi desaparece la enseñanza de las matemáticas, y no se han dado cuenta de que siguen estando presentes, pero están sutilmente ocultas dentro de otros conocimientos. ¿No lo cree? Basta escuchar a la senadora del Verde Graciela Gaitán, maestra normalista de origen, quien, en tribuna, expuso que la idea es pasar de oraciones carentes de significado como “El Sol brilla de día”, a planteamientos más elaborados y pertinentes como “¿Cuántas regiones tenemos en el país de nosotros?... ¡Ahí van incluidas las matemáticas! ¡Y va incluido el español!”, sostuvo. Claro, cómo no lo habíamos notado… Ni cómo ayudarlos.

Ebrard reporta acarreos y pide sanciones

Al ser cuestionado sobre presuntos actos de acarreo en los mítines de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard sostuvo que “(en la encuesta) no hay acarreo que valga, entonces estamos muy confiados, por lo que veo en la calle, por lo que la gente me dice”. Eso sí, advirtió que su equipo está llevando registro sobre los acarreos, “nosotros estamos presentando al partido todo lo que observamos, todo lo estamos reportando, porque tiene que tomar conciencia y tomar las acciones que procedan”. La pregunta es, ¿procederá Mario Delgado? No entendemos por qué hay dudas de que suceda.

¿Corcholatas ‘austeras’?

A pesar de las denuncias, acusaciones y reclamos entre ellos mismos por los innumerables espectaculares, bardas y lonas por todo el país, ahora resulta que los aspirantes presidenciales de la ‘4T’ son los más austeros. Ayer, el dirigente de Morena, Mario Delgado, indicó que sus corcholatas han gastado 8 millones 878 mil 860 pesos hasta el 6 de agosto, en sus recorridos por el país. Y también aclaró que el menos visible es el que más gasta: Ricardo Monreal, con 2.9 millones de pesos; le sigue Claudia Sheinbaum, con 2.6 mdp; Marcelo Ebrard, 1.7 mdp, y Adán Augusto López, 1.5 mdp. Y como el fin de sus recorridos se acerca, el 27 de agosto, Delgado celebró que “ninguno va a rebasar los 5 millones de pesos autorizados como tope”. ¿Alguien lo creerá?

Con posibilidades, Monreal para la CDMX

De nuevo se oye el nombre de Ricardo Monreal ahora que los partidos empiezan a calentar motores para la Ciudad de México, pues si el zacatecano ha sostenido que llegará hasta el final del proceso en el que participa para la coordinación de la defensa de la ‘4T’, misma que concluye el próximo septiembre, lo cierto es que en las mismas filas morenistas y en el círculo político se sabe que él es quien podría cohesionar no sólo hasta la militancia de otras expresiones políticas, sino ese sector de la clase media que ya hizo notar su sentir cuando en las elecciones intermedias los guindas perdieron nueve alcaldías. A la clase política le resulta difícil suponer que la alcaldesa de Iztapalapa, quien ya tiene gente trabajando para sus aspiraciones, pueda unir en la ciudad como lo haría Monreal. Pero veremos qué sucede en esta otra arena.