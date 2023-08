Crece ‘sospechosismo’ en Morena

Al acercarse la hora de las definiciones, la contienda interna en Morena comienza a ser invadida por el “sospechosismo”. Y si no, pregunten a Leonel Godoy. Al diputado, quien es nada menos que el coordinador general del equipo de Adán Augusto López, ya lo invadió la duda, y denunció que “en nuestro partido, Morena, no queremos que haya dedazo, para esos hemos luchado durante muchos años por la democracia” y porque “el México de hoy ya no acepta esas prácticas”. ¿Sabrá algo o hablará al tanteo?

Quieren ‘tiempos extra’ en el Frente

Nos cuentan que colaboradores de los equipos de los contendientes panistas, priistas y perredistas del Frente Amplio por México ya propusieron al Comité Organizador, aunque “de manera informal”, que haya “tiempos extra” para la recolección de firmas, que porque “las fallas en la plataforma digital continúan”. En los partidos aclaran que “no es porque no puedan reunir las 150 mil por falta de apoyo”, sino porque las fallas desde el arranque frenaron y retrasaron mucho los trabajos y, a pesar de que ya se amplió del 5 al 8 de agosto, no se ha podido lograr que funcione “al cien”. ¿Será por eso?

Armenta se promueve con recursos del Senado

En la Cámara de Diputados, los morenistas han insistido en que el panista Santiago Creel deje la Mesa Directiva y que no use el cargo para su aspiración presidencial. Pero parece que ven la paja en el ojo ajeno... El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, no sólo ha usado, sino ha abusado de su cargo para impulsar sus aspiraciones a la gubernatura de Puebla. Ayer la oficina de prensa del Senado difundió los resultados de una encuesta en la que presuntamente Armenta le lleva 30 puntos de ventaja a su primo, el diputado Ignacio Mier, también morenista. “Se perfila como el candidato del partido al gobierno estatal”, dice el comunicado.

Adán deja plantados a sus huestes en Xochimilco

Ayer, por primera vez, en el día 45 de sus recorridos por el país, Adán Augusto López no llegó al evento. En algunos actos, el morenista ha llegado tarde, pero no había faltado a ninguno. Ayer, quienes se quedaron esperando en la explanada central de la alcaldía Xochimilco fueron cientos de personas que llegaron desde diversos barrios y pueblos del sur-oriente de la capital. Muchos acudieron en microbuses pagados por líderes de Morena. Ante ello, el político tabasqueño dijo que el motivo de su falta fue que el avión que lo traía desde Villahermosa salió tarde… menos mal que sólo fue eso.

Que AMLO haga su trabajo, responde Texas

Luego de que el presidente López Obrador calificara de inhumano al gobernador Greg Abbott por sus medidas para frenar la migración, que ya provocaron la muerte de dos personas, el gobierno de Texas salió a precisar que uno de los dos migrantes no murió en las boyas sino lejos de éstas. Pero el secretario de prensa de Abbott, Andrew Mahaleris, fue más allá, al señalar que la responsabilidad última de las muertes de migrantes recae en “las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden y del presidente López Obrador... Si [ellos] realmente se preocuparan por la vida humana, harían su trabajo y asegurarían la frontera”.

¿Exclusividad para violentar la ley?

Morena puso el desorden y arrancó campaña antes de tiempo. Hasta ahí, todos felices, pero cuando la oposición imitó el proceder, vinieron los reclamos. Tan sólo ayer el partido guinda impugnó la decisión del TEPJF de no castigar al frente opositor por actos anticipados de campaña, así como la decisión del INE de pedir cuentas de los procesos internos, en un proceso natural de fiscalización. O sea que se aplique la ley, pero en los bueyes de mi compadre...