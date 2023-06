La advertencia del Presidente a los criminales

Nada bien habrá caído entre familiares de las personas secuestradas en Chiapas lo dicho por el presidente López Obrador, de que “lo mejor es que los liberen”, porque si no, “los voy a acusar con sus papás y sus abuelos”. Y lo peor es que lo dijo con una sonrisa en el rostro, para luego cambiar el tema y presumir el muñeco de peluche denominado Amlito y comenzar la chacota, como si no fuera grave lo que está ocurriendo. Tantita sensibilidad y empatía con las víctimas no estaría mal.

Adán quebrantó la equidad… en Tamaulipas

El TEPJF confirmó, por unanimidad de votos, la resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas que atribuyó al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López la vulneración de imparcialidad, neutralidad y equidad en la elección a la gubernatura que ganó Américo Villarreal. Así se resolvió a partir de la queja presentada por el PAN contra la corcholata morenista, por su asistencia al cierre de campaña de Villarreal, a quien manifestó abiertamente su apoyo.

El corrido del ‘carnal’

Con frases como “si el carnal tiene tamaños, es por su basta experiencia” y “los huevos del gran Marcelo no en cualquier carro se cuecen”, Ebrard estrena el corrido que le dedicó Grupo Legado de Linares. En 4 minutos intentaron resumir su vida política. No hay duda, es temporada de humildad. Así el ingenio en las no-precampañas…

La estrategia digital de Xóchitl

Luego de haber roto récord permaneciendo como trending topic en Twitter el martes, Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la oposición, se dijo conmovida con el apoyo que le han dado. Y de inmediato dispuso, para “quienes preguntan cómo participar en la recolección de firmas”, una liga en la que “nos pondremos en contacto”. El aviso a sus seguidores trae su foto en el Zócalo –aquella madrugada de su destape en redes– y ya tiene un primer lema de precampaña: “México merece más”. Va con todo la hidalguense.

Ildefonso descarta buscar pluri

Y mientras unos critican el método opositor para seleccionar candidato, otros aspirantes lo respaldan. Es el caso del diputado priista Ildefonso Guajardo, quien reiteró que va por la candidatura presidencial y cumplirá con el proceso interno. El exsecretario de Economía, uno de los principales negociadores del T-MEC, sostuvo que si no logra la postulación, a él no le interesa ninguna candidatura plurinominal. “Las pluris no me distraen, me distrae un proyecto de nación para definir el futuro de este país”, dijo en respuesta a los dichos del Presidente de que hay “aspirantes paleros” que sólo buscan una pluri.

‘Hay tiro’ por la candidatura para Morelos

La mayoría de la Comisión Permanente aprobó ayer la licencia a la senadora Lucía Meza Guzmán para separarse de su escaño. La morenista buscará, como lo dejó en claro en Twitter, la candidatura guinda a la gubernatura de Morelos. Buscará ganarle la postulación a Margarita González Saravia, extitular de la Lotería Nacional.

Fácil, para Aureoles y Mancera conseguir firmas: Zambrano

Muy seguro se mostró ayer el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, al afirmar que su partido tiene ¡un millón de afiliados!, por lo que sus dos candidatos, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, obtendrán fácilmente las 150 mil firmas para competir por la candidatura presidencial. Presumió que tiene más afiliados que el PAN, que cuenta con 300 mil, dijo. Según sus cuentas tiene más afiliados que PAN, PT, PVEM y MC juntos. Por eso recomendó a los contendientes del Frente Amplio “no tener miedo” e ir a buscar firmas fuera de sus partidos, “a la población abierta”.