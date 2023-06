De plácemes en el INE

Consejeros y exconsejeros del INE celebraron la decisión de la SCJN. Uuc-kib Espadas, Carla Humphrey y Jaime Rivera expresaron júbilo en sus respectivas cuentas de Twitter. A éstos se unieron los archienemigos del Presidente, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova. El sentimiento general fue que la Corte restableció el orden constitucional y le dio certeza a la elección de 2024. Hay fiesta en el instituto electoral... O al menos en una parte de éste.

Sin sorpresas, reacciones de aspirantes morenistas

Como era de esperarse, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López arremetieron contra la SCJN por haber invalidado la segunda parte del plan B electoral. Más moderado se vio Ricardo Monreal, quien señaló que “no hay ninguna sorpresa, para mí, era de esperarse y no pasa nada”, y anunció que buscaría una reforma electoral de gran calado, pero en la que se tome en cuenta a todas las fuerzas políticas. El que al cierre de esta edición no se había pronunciado fue Marcelo Ebrard. Bien señalan que el silencio también dice mucho.

Olga llama a la reflexión

Pero no todos en Morena repudiaron el fallo de la Corte que invalidó el plan B. Contrario a la animadversión del líder de diputados guindas, Ignacio Mier, o del presidente del Senado, Alejandro Armenta, la senadora Olga Sánchez Cordero reconoció que la aprobación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados “fue, por decir lo menos, atropellada”. La ministra en retiro admitió también que “no fue un proceso limpio, un proceso transparente”, y por ello exhortó a hacer “una reflexión al interior, una introspección, qué hicimos mal”. A ver si no cae su llamado en oídos sordos.

Cobijan en Palacio a Kuri

Notorio y sorpresivo fue ayer en Palacio Nacional el cobijo y las muchas flores que el presidente López Obrador le envió al gobernador del PAN en Querétaro, el panista Mauricio Kuri, quien, por cierto, figura entre los aspirantes azules a la candidatura presidencial de la oposición. “El gobernador de Querétaro es muy bueno, y no es de nuestro movimiento, pero es una gente decente y trabajador, y es muy buena persona, y en lo que podamos ayudar lo vamos a hacer, nada más que ya se nos está metiendo el tiempo…”. El Presidente se refirió a una serie de proyectos hidráulicos que el estado tiene pendientes y de los que aseguró “tenemos ya programas hidráulicos en proceso”.

Ni “zalameros” ni “quedabién” en el Zócalo

El presidente López Obrador de plano advirtió ayer a las corcholatas morenistas que el 1 de julio no quiere ni “zalameros” ni “quedabién” en el Zócalo. Aseguró que “afortunadamente, mis hermanos y mi hermana, los que están en la organización de ese asunto, son gentes serias, son muy responsables”. Pero –aclaró– “no vayan a salir algunos zalameros, ya ven que siempre hay, los que quieren quedar bien… O ahora que están de moda los publicistas, que no hay que hacerles caso, porque esos pueden llevar a dirigentes al fracaso. Esos que recomiendan: ‘ríete, abraza, besa a este niño, monta bicicleta, quítate la camisa para que vean que estás fortachón, muévele la panza, le muevo la barriga’. ¡No, no, no, eso, no!”, pidió.

Seguir el ejemplo de Peña

El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, desveló el elefante que se encuentra en la sala, pero nadie quiere ver, sobre todo en el INE. El legislador recordó, en un video difundido en redes sociales, que el 1 de diciembre de 2018 el propio inquilino de Palacio Nacional aseguró que su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto, no intervino en el proceso electoral porque sería un atropello cuando el Presidente en funciones violenta la voluntad popular. Por ello, el legislador llamó al mandatario a seguir ese ejemplo de no intervenir en las elecciones y dejar a los mexicanos decidir libremente. El video, por cierto, fue grabado en Atlacomulco, Estado de México, en el lugar donde habitantes de dicho municipio tiraron la estatua del presidente López Obrador el 1 de enero de 2022.