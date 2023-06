Ahora priistas arremeten contra exconsejeros

Ya no nada más es Morena, también en el PRI la traen contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Así lo dejó ver el diputado Hiram Hernández Zetina, representante del PRI ante el INE, durante el fallido intento de elección de la nueva Secretaría Ejecutiva. Al ver que Flavio Cienfuegos –propuesto por la presidenta Guadalupe Taddei para el cargo– no alcanzaría los ocho votos necesarios, arremetió contra los exconsejeros, asegurando que “hay resistencias de la burocracia dorada que estaba enquistada en este instituto” y “ahora pretenden desde afuera provocar un impasse, para que no se nombre a la Secretaría Ejecutiva”. Fue más allá y amenazó con cambiar la legislación para que el Congreso pueda interferir en nombramientos del organismo. Más papista que el Papa, pues.

Yeidckol queda fuera y sin curul

La mexiquense Yeidckol Polevnsky se quedó sin nada, la excluyeron de la carrera por la candidatura presidencial de Morena y, como pidió licencia para contender, ya no tiene su curul en San Lázaro, pues ahora la ocupa su suplente, Yolotl Fernanda Enríquez Ibáñez. Ya el dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, le aclaró que no puede ser corcholata, porque “fue un acuerdo aprobado por el Consejo Nacional que sólo estarían participando cuatro de Morena, uno del PT y uno del PVEM”. Y hasta le advirtió que “ojalá no lo impugne porque todos tenemos que ser corresponsables de la construcción de la unidad”. Pero Polevnsky ya impugnó ante el Tribunal Electoral. Veremos qué pasa.

Elecciones del Edomex, las cuentas por pagar

El panista mexiquense Enrique Vargas hizo a un lado sus aspiraciones por la candidatura del Edomex en favor de la priista Alejandra del Moral, en la coalición Va por México. Ahora, de cara a 2024, busca cobrarse con una senaduría. “Les quiero pedir que me ayuden, porque vamos en 2024 al Senado de la República”, dijo a sus seguidores. Al menos estructura sí tiene, pues es el coordinador nacional de los diputados locales de su partido. Falta ver si le cumplen.

El cabildeo de Olga

Aunque el exhorto en el Consejo Nacional de Morena fue a que no hubiera cargada de servidores públicos hacia las corcholatas, la senadora Olga Sánchez Cordero está abocada a la promoción de Claudia Sheinbaum. Tan sólo ayer, junto con representantes de la organización SUMA Construyendo Sociedad, se reunió con 250 mujeres de Nuevo León, empresarias, activistas y politólogas, que buscan promover a Sheinbaum. De acuerdo con la ministra en retiro, es importante apoyar a grupos feministas como SUMA, pues buscan posicionar a las mujeres en puestos de poder dentro de la política mexicana.

Acusan malos tratos en alcaldía Iztapalapa

El que está bajo la lupa es el colombiano Mauricio Forero Toro, titular de Protección Civil en la alcaldía Iztapalapa, y no tanto por su desempeño profesional, sino por su explosivo carácter. Sus subalternos ya exhibieron en las “benditas redes sociales” un audio en el que se escucha al funcionario humillarlos con groserías e, incluso, los amenaza con despedirlos. Tras ello, un particular también lo denunció porque, con la misma prepotencia, amagó con cerrar un negocio porque no le gustó cómo lavaron su auto. La alcaldesa y aspirante a jefa de Gobierno, Clara Brugada, ni siquiera se ha pronunciado.

Alito y sus motivos para presumir

En qué estaría pensando el presidente del PRI, Alejandro Moreno, cuando se le ocurrió que era buena idea presumir lo que presumió. Y es que, durante su conferencia de prensa de ayer, cuando acusó a Morena de intentar construir una “elección de Estado” en 2024, soltó que el PRI ganó las elecciones por 70 años. De plano perdió la perspectiva.