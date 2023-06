En Chiapas ‘no pasa nada’

A pesar de todo lo que se ha dicho en diversos testimonios, en Chiapas “no hay nada, no pasa nada”, aseguró el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. Que todas las advertencias de las presiones y agresiones del narco contra el EZLN son falsas. “Se van a cumplir 30 años el próximo año del alzamiento y es normal que en el marco de este recordatorio se empiecen a asociar algunas cosas con eso. La Comisión de Concordia y Pacificación regularmente hace visitas y lo último que me dijo mi compañero diputado, quien la preside, es que no habían encontrado nada”. Es más, “yo estuve en Comitán hace poco y en Las Margaritas y no hay nada”.

‘4T’, guerra contra Graue

En las oficinas de Rectoría de la UNAM cuentan que les resulta curioso cómo, justo después de la polémica sobre el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y su absolución, los medios “afines y aduladores de la ‘4T’” arremeten contra el rector Enrique Graue. Dicen que desde el inicio del conflicto se ha evidenciado el intento de vulnerar la autonomía universitaria y que persisten los esfuerzos por desacreditar a Graue con acusaciones infundadas, claramente orientadas a desestabilizar el proceso de sucesión. También estiman que llama la atención que los medios que reproducen estas calumnias, sean precisamente aquellos afines a la autonombrada cuarta transformación.

Sin quorum, 4º conversatorio sobre el PJ

De plano, el cuarto conversatorio sobre las reformas al Poder Judicial que proponen AMLO y Morena, para que los ministros se elijan mediante voto ciudadano, se quedó sin quorum en San Lázaro. Resulta que algunos de los ponentes invitados cancelaron o pidieron cambiar fechas y el evento de ayer se tuvo que cancelar. La aclaración que hace Morena en la invitación sólo dice que habrá una nueva fecha y que se anunciará después en redes sociales, sin mayor precisión. En la coordinación parlamentaria morenista sólo se dijo que “se retomará la semana próxima”.

Armenta, el literato

El senador morenista Alejandro Armenta, quien concluye su gestión como presidente de la Mesa Directiva el último día de agosto, aprovecha hasta el último momento su posición para promocionarse como uno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla. Ayer, por ejemplo, presentó en el recinto legislativo su nuevo libro Propuestas para construir un mejor futuro por amor a Puebla. Éste es el tercer libro del morenista –quien apenas el sexenio pasado apoyaba al priista Enrique Peña–, ya que también ha escrito La importancia del litio en México y La pandemia de los edulcorantes en México. Vaya desperdicio, lamentan algunos, que tan prolífico escritor siga en la política.

Dan bienvenida a Batres

La CDMX, cuyas autoridades la presentan como una urbe segura, vivió ayer una jornada violenta: se registraron dos balaceras en espacios públicos y a plena luz del día. Una en la central camionera del sur, en Taxqueña, donde un custodio de una empresa de valores repelió un intento de asalto y mató a dos presuntos ladrones; el guardia y una civil resultaron heridos. El otro hecho ocurrió en el estacionamiento de un McDonald’s, en la colonia Juárez, donde dos personas fueron baleadas, una de ellas de gravedad. Los hechos ocurren a cuatro días de que Martí Batres asumió la Jefatura de Gobierno… Bienvenido.

Triste repique de las campanas

Ayer, en punto de las tres de la tarde, las campanas de templos y capillas de todo el país repicaron al unísono en memoria de los dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico asesinados, hace un año, en la sierra Tarahumara de Chihuahua, para honrar a todas las víctimas de la violencia en México y para exigir justicia. Si bien la Iglesia católica reconoce que la inseguridad en México no es nueva, advierte que “parece que no tenemos tregua, sino que más bien se agudiza”. Duro recordatorio de la realidad por la que atraviesa el país.