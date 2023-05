La incierta apuesta de Monreal

Ricardo Monreal ayer anduvo de gira por Tijuana y anticipó que, una vez que concluya el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila, buscará una reunión con la dirigencia nacional de Morena para fijar las reglas de la convocatoria para la candidatura presidencial, así como para garantizar la equidad en la contienda y definir la separación del cargo de quienes decidan participar. ¿Le suena? Según el legislador zacatecano, se mantendrá en Morena y se someterá a las reglas que establezca el partido. No obstante, la víspera, había advertido que, si Morena es la que realiza la encuesta, él no participará. Que alguien nos explique.

Ahora sí tratan bien a Marcelo

Marcelo Ebrard por fin tuvo buen trato de parte de un gobernador morenista. Durante su visita a Sonora, señaló que fue bien recibido por Alfonso Durazo, y que “aquí yo lo que veo es un gobierno respetuoso, el gobierno del estado, como debe de ser”. Una de cal.

PAN acudirá al TEPJF contra campaña desde Palacio

El PAN no se quedará cruzado de brazos ante la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de declarar improcedentes las medidas cautelares para detener la campaña electoral desde Palacio Nacional. El representante blanquiazul ante el INE, Víctor Hugo Sondón, acudirá ante el Tribunal Electoral, pues, para los panistas, con dicha determinación se permite que desde la mañanera se legitime una estrategia electoral ilegal en favor de Morena. Veremos qué resuelve el tribunal.

Abusos en la ‘ciudad de los derechos’

Indignación ha causado en la opinión pública el actuar de elementos de la policía capitalina que, en una especie de redada, agredieron a una mujer que vendía churros en calles del Centro Histórico. Con prepotencia, los agentes tiraron al piso la canasta con los bocadillos, lo que desató el temor y llanto de las dos niñas pequeñas de la señora. Hasta el senador Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, llamó al secretario Omar García Harfuch y a la propia jefa de Gobierno a aplicar una sanción ejemplar a los policías abusivos. Ojalá se tomen cartas en el asunto.

Duelo de argumentos en la Corte

El ministro Javier Laynez no lo podía creer, y así lo dejó ver su cara de sorpresa después de que la ministra Yasmín Esquivel insistió en que el llamado decretazo que pretendía opacidad en obras públicas “quedaba vivo” para “todos los demás de la administración pública”, pues el fallo que lo invalidaba sólo aplicaba para el Ejecutivo federal... Norma Piña tuvo que salir a explicar que “el Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Si esa instrucción se cae, no existe ya”. Y no sólo corrigió a Esquivel, sino también a Loretta Ortiz, quien había dicho que no se afectaban las facultades del Inai porque la ciudadanía podría seguir solicitando información. Piña respondió a ello que el instituto “tiene facultades más amplias de verificación de obligaciones de transparencia”.

Lo que se espera en la mañanera

Ante la invalidación de parte del decretazo para reservar obras de seguridad nacional y la conversación de la ministra Norma Piña con el senador Alejandro Armenta, el presidente López Obrador seguramente dedicará gran parte de su mañanera a tundir a la Corte. ¿Apuestan?