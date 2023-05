Sin información, no hay libertad: Piña a periodistas

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, pidió unir fuerzas para combatir la información falsa. Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, sostuvo: “Les invito, nos invito, a combatir la desinformación. (...) Comuniquemos lo que es. Eso habla de quiénes somos. No hay más. Sin información, no hay libertad. Sin libertad, no hay país”. Entre tanto ruido, la ministra recuerda la responsabilidad que hay para mantener a México informado.

Morena veta a moderadora de debate en Edomex

Mario Delgado, presidente de Morena, ya anticipó que, con 20 puntos arriba de su candidata en las encuestas rumbo al Estado de México, no necesitan de un segundo debate. No acudir es una opción, adelantó. “Pues tiene 20 puntos de ventaja, como que nos quite el sueño el debate, no, ¿verdad?”. Por eso advirtió que “depende del Instituto Electoral, si garantiza condiciones de imparcialidad, sí. Pero no vamos a ir a hacerle el juego otra vez, tiene que haber imparcialidad”. Si a eso sumamos que la periodista Pamela Cerdeira dio a conocer que Morena la quiere vetar como conductora, la cosa no pinta bien…

Revelaciones de Calderón caen a Morena como anillo al dedo

Como balde de agua fría cayeron sobre los panistas las acusaciones del expresidente Felipe Calderón, que Gerardo Fernández Noroña refrescó en la memoria de todos. “Jorge Romero, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a ‘su grupo’ ganancias de 7 millones de pesos al mes”, escribió Calderón en su libro Decisiones difíciles. Y Noroña no fue el único, Claudia Sheinbaum también se valió del libro del expresidente para señalar a Romero. ¿Cómo se dice? ¿No me ayudes, compadre?

Y Marko juega a la Guerra de las Galaxias

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, muy optimista, expresó que hacia 2024 “la fuerza está con nosotros”. Esto, en alusión a que ayer se celebró el Día de Star Wars, la saga de películas creada por George Lucas. En su post de redes sociales, el michoacano sale, en un fotomontaje, con un traje de los pilotos de las naves espaciales que aparecen en las películas. “No me veo mal de piloto de nave de combate”. No, pues sí… Por lo visto, el dirigente blanquiazul tiene el cálculo bien medido de que, desde Twitter, la oposición podrá, con este tipo de publicaciones, ganar en 2024.

Taddei busca poner a sus alfiles

Flavio Cienfuegos es el único nombre que Guadalupe Taddei ha propuesto a los otros 10 consejeros electorales para que ocupe el cargo de secretario ejecutivo del INE. Su ideal es lograr el consenso para que el nombramiento salga de forma unánime, pero tendrá que ponerse afanosa, pues el susodicho cuenta con denuncias por presuntas irregularidades durante su paso por el IMSS. Hasta ayer, no había logrado los ocho votos necesarios para el nombramiento. Y no es la única designación que alista la nueva presidenta, pues está buscando acuerdo también para otros cargos, como las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Pero, como ayer le decíamos, no descarte que vaya a haber “encargados de despacho” para no tener que someterlos al Consejo General.