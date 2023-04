Del ‘saqueo’ a la miel sobre hojuelas con Iberdrola

En sólo “algunas discrepancias” resumió el presidente López Obrador la serie de críticas que ha lanzado contra Iberdrola un día sí y el otro también en su mañanera. No olvidemos que ha acusado a la empresa española de saquear al país. Ha contado incluso que les reclamó cara a cara el haber contratado a Felipe Calderón y hasta eso fue motivo de la pausa que propuso en las relaciones con España. Pero ayer, con esa misma compañía, y con su presidente global, Ignacio Sánchez Galán, sentado a un lado suyo, anunció que llegó a un acuerdo “extraordinario” e “histórico” para comprarle plantas de generación de energía eléctrica. Hoy todo es cordialidad...

Palabras al oído a la corcholata diplomática

No le digan a Adán Augusto López ni a Ricardo Monreal, y mucho menos a Claudia Sheinbaum, pero ayer el presidente López Obrador le dijo algunas palabras al oído a Marcelo Ebrard en plena mañanera, y le dio una leve palmadita en la espalda. Es la primera vez que el mandatario tiene un gesto así con algún funcionario, pues cuando quiere decir algo se los pide abiertamente, o los llama a que se acerquen a él, pero nunca se había visto que él fuera hasta el lugar de algún subordinado. A ver si no provoca celos entre las otras corcholatas.

El ‘dedazo’ de Adán

Con tremendo vendaje en su dedo meñique de la mano izquierda, llegó ayer el titular de la Segob, Adán Augusto López, a la sede del INE, para el estreno de la nueva presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, y los tres nuevos consejeros electorales. Y no fue por el “dedazo”, como le cuestionaron los reporteros. “No, ya venía de antes. No, no es fractura, me dolía mucho y me tomé una radiografía y tengo una fisurita, leve, pero bueno…”, explicó con detalle a la curiosidad de los comunicadores, en medio de las críticas de algunos partidos por la presunta injerencia e imposición del gobierno de la 4T en los nombramientos del órgano electoral.

Córdova seguirá en la palestra

Lorenzo Córdova, ahora exconsejero presidente del INE, regresó formalmente a la actividad académica. Nunca la dejó en realidad, pues se mantuvo dando clases de forma gratuita. Pero no sólo eso, ahora tendrá una videocolumna en el portal Latinus, que será –seguramente dirán en Palacio Nacional– para “consumo de los conservadores”. Lo cierto es que el exfuncionario se mantendrá en la opinión pública y, muy probablemente, seguirá teniendo roces con el titular del Ejecutivo, quien lo considera presidenciable de “la derecha”.

EU y los narcolaboratorios en México

La embajada de Estados Unidos en México afirmó este martes que, durante su viaje a finales de marzo, Todd Robinson, subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, se reunió con personal de la Sedena para discutir “las operaciones dirigidas contra los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas”. Mientras tanto, el presidente López Obrador sigue negando que éstos existan en el país. Habría que homologar ese discurso en el combate al fentanilo.

Toman sus precauciones en Coahuila

Aunque los priistas presumen un día sí y el otro también que la tierra de los Moreira es la más segura del país y que no hay crimen organizado, resulta que los candidatos de Morena, Armando Guadiana, y del PT, Ricardo Mejía, pidieron directamente a las secretarías de Gobernación, de Seguridad y al INE protección personal y familiar durante el desarrollo de sus campañas electorales. Algo ya vieron que el aspirante petista de plano solicitó que le dejen a los elementos de seguridad que traía como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.