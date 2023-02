Hermetismo y sigilo en renovación de consejeros

En el arranque de un lento y hermético proceso, y con todo bajo su control, la mayoría de Morena no quiere “presiones” para la elección de los cuatro consejeros del INE. Debido a que en tres días de registros de aspirantes no se habían conocido los nombres de los inscritos, por presiones de periodistas la Cámara de Diputados dio un avance este sábado: 197 registrados, pero sólo cuatro con el trámite completo y correcto, y se dieron sus nombres. Pero, al parecer, no fue del agrado de algunos y se ordenó que, “para garantizar la certeza del proceso y la autonomía del Comité Técnico, sólo éste podrá dar informes”. El líder morenista, Ignacio Mier, exigió “que le demos toda la confianza al comité para que pueda desarrollar sin presiones de ningún tipo su trabajo”.

Si fracasa diálogo, pugna por maíz “va al marco legal”, advierte EU

O dialogando o en tribunales. Así se resolverá la nueva controversia después de que el gobierno de México limitara las importaciones de maíz transgénico, perfiló el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. “Ojalá estas cosas se puedan resolver, pero si no se pueden resolver por el marco del diálogo, se van al marco legal”, advirtió. Y es que para el gobierno mexicano no pareció suficiente ya tener un proceso abierto en materia energética por darle ventajas a Pemex y a CFE por encima de sus competidores. Ahora, no se descarta que el nuevo pleito pueda acabar también en consultas y hasta en paneles de resolución.

Juárez, Lincoln y el entendimiento bilateral

Y hablando de míster Ken Salazar, tuvo a bien nombrar un cuarto en la residencia oficial del gobierno estadounidense en México en honor a Benito Juárez. Está justo frente a la estancia Abraham Lincoln. “Porque la relación entre el presidente Lincoln y el presidente Juárez fue una relación unida, donde, si no hubieran tenido ellos la comunicación ni el entendimiento, no tendríamos el México de hoy, no tendríamos el Estados Unidos de hoy”. Ante el panorama, con cada vez más desacuerdos en diferentes materias, parece que se necesita un poco de ese “entendimiento” que tuvieron los mandatarios en el pasado.

El activismo de Ebrard

Sin que tenga que estar viajando, el canciller Marcelo Ebrard sigue creciendo su estructura de promoción. Este fin de semana se estableció el capítulo Dallas, de la asociación Mexicanos Construyendo, que lo respalda. A esta hay que sumar la presencia de la asociación en Los Ángeles, Chicago, Washington, DC, Orlando, Tampa y Houston… por lo pronto. Y ya que hablamos de Marcelo, le referimos que el rap Jóvenes con Marcelo empezó a circular este fin de semana en redes sociales, promovido por la agrupación Jóvenes por Marcelo, que cuenta ya con capítulos en los 32 estados del país.

Silencio en el caso de Nicaragua

Mientras figuras de izquierda latinoamericana como Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Gabriel Boric, presidente de Chile, muestran su preocupación después de que el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, retirara la nacionalidad a personas que son críticas a su gobierno, el Ejecutivo mexicano prefiere guardar silencio. El agradecimiento de Sergio Ramírez al mandatario chileno “por encarnar la dignidad y la entereza al no callar sobre Nicaragua” pareciera con dedicatoria. Es probable que le oigamos decir que “México rechaza el intervencionismo” o algo por el estilo. Por ahora, lo mínimo que podemos esperar es que no le den la Orden del Águila Azteca a Ortega también.

Invitada inesperada

Ayer, en la conmemoración del Día Nacional del Ejército, fue notoria la innecesaria presencia de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Y es que el acto se realizó en la base militar de Santa Lucía, Estado de México. La corcholata preferida del Presidente incluso estuvo en el presídium… Lo que sea con tal de placearla.