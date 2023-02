Marcha de la Lealtad, ¡al Zócalo!

López Obrador tendrá un nuevo encuentro con la ministra Norma Piña, pues la Sedena cambió la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, acto que siempre se realiza en Chapultepec, al Zócalo. La justificación es el bicentenario del Colegio Militar y facilitar la participación de más integrantes de éste. Por cierto, mucho ruido porque la presidenta de la Corte no se paró cuando entró el Presidente al Teatro de la República, pero se olvidan de que cuando entró Zedillo al recinto de la entonces ALDF para la toma de protesta a Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno, el líder de la asamblea, Martí Batres, no se puso de pie.

Al que le quede el saco…

Lorenzo Córdova, presidente del INE, abrió un espacio en su cumpleaños para elogiar el discurso de la presidenta de la Corte, Norma Piña, durante el aniversario de la Constitución. El consejero destacó como esencial que se defienda la independencia del Poder Judicial como parte de la vida democrática “en tiempos en los que hay quienes ven en la Constitución algo prescindible en aras de sus intereses políticos”, escribió ayer en Twitter.

Y siguen los descalificativos

Hablando de Lorenzo Córdova, quien no cesa sus críticas y mofas contra él es Adán Augusto López, secretario de Gobernación. El responsable de la política interna y encargado de la interlocución presumió en Twitter que ya le sugirieron una portada para un libro que sirva de contrarréplica al de La democracia no se toca, escrito por el consejero presidente y Ciro Murayama. El ejemplar de revire se titularía Las mentiras de Lorenzo, según una burda imagen truqueada que posteó el tabasqueño.

Reaparece Anaya… pero en EU

Con la novedad de que Ricardo Anaya reapareció el domingo en la inauguración del primer Comité Azul de Acción Migrante, en Dallas, Texas, encabezado por el dirigente del PAN, Marko Cortés, quien señaló que el objetivo es “generar vinculación con la comunidad migrante mexicana”. Anaya salió del país desde agosto de 2021, declarándose en exilio para evitar “la venganza” del Presidente, ante las acciones judiciales relacionadas con presuntos sobornos para aprobar la reforma energética. “Muchos mexicanos se van del país por cuestiones sociales o económicas, pero en el caso del excandidato presidencial se trata de un perseguido político del régimen”, dijo Cortés.

Víctimas encuentran apoyo… en Noruega

Mientras aquí en Palacio Nacional el Presidente se ha negado a recibir a los distintos colectivos de madres buscadoras (y así lo han reprochado públicamente las señoras), resulta que quien sí prestó oídos a su situación es Anniken Huitfeldt, ministra de Asuntos Exteriores de Noruega. La canciller conoció las “impactantes historias de vida de mujeres valientes que buscan a sus seres queridos” y “mostró el apoyo” de ese país nórdico “a las madres buscadoras y a la sociedad civil en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición”, tuiteó la embajadora Ranghild Imerslund. Menos mal que ante el desdén de sus autoridades, las víctimas hallan al menos consuelo diplomático.

Monreal llama a cerrar filas con Guadiana

Tendrá algo que ver la fractura de la alianza de Morena con el PT y el Verde en Coahuila con el hecho de que no se esté apoyando la candidatura del senador Armando Guadiana. Y es que todo indica que el respaldo expresado desde la conferencia mañanera al ganador de la encuesta en ese estado no se está reflejando en apoyo real de parte de la cúpula del partido, por lo que ha salido el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, a pedirle a la dirección morenista no se deje solo al abanderado, a quien acompañó este fin de semana en su campaña. Para el político de Zacatecas, en Coahuila, a diferencia del impulso conjunto que se observa con la candidatura de Delfina Gómez en el Estado de México, está faltando cerrar filas para seguir avanzando con la transformación.