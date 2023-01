Deferencias incómodas

El presidente López Obrador afirmó que revisaría el tema de Joaquín el Chapo Guzmán, luego de que su abogado argumentó que busca ser regresado a México porque en Estados Unidos no respetan sus derechos humanos. Que no le sorprenda luego que le anden reprochando ese tipo de gestos, como cuando saludó a la mamá del capo.

Reflectores, a la frontera

Y hablando del Chapo, hay un hecho que pareciera anecdótico, pero no se sabe si podría escalar. Ayer el reportero estadounidense Jaeson Jones dio a conocer un video en el que se observa a agentes fronterizos del vecino país volando un dron. El hecho ocurrió justo en la franja divisoria. El reportero no explica el lugar exacto, pero se ve que vigilan a personas armadas que están en territorio mexicano. Se escucha que hablan de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. Los hombres dispararon al dron. Hasta ahora las autoridades de ambos países no se han pronunciado.

Desafío de peluche

Ayer, luego del reproche del Presidente al TEPJF por la sanción ante el uso de Amlitos –estos peluches con la caricatura de López Obrador–, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se dio vuelo y no sólo desafió a los magistrados electorales, llevando a su conferencia de prensa varias de estas figuras de peluche, sino que hizo un llamado a los seguidores del mandatario a que suban una foto a sus redes sociales mostrando a los muñecos y acompañarlas de la frase “Yo con mi Amlito”, y así mostrar –dijo– “el ridículo que están haciendo las autoridades electorales”. Vaya nivel…

Reunión sobre… ¿migración?

Por la tarde, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a gobernadores fronterizos, según que para analizar el tema de migración. Sin embargo, los mandatarios estatales se negaron a dar detalles de la reunión. Al ser morenistas la mayoría, en una de esas trataron el asunto de las giras de las corcholatas presidenciales por sus estados.

El sabotaje y el fuego amigo

La puesta en marcha de la subestación eléctrica de alta tensión para las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, proyecto conocido como Metro-Energía, fue el marco en el que Claudia Sheinbaum y el líder del sindicato del Metro, Fernando Espino, se vieron cara a cara. Y es que en medio del choque de afirmaciones –no sólo de trenes– entre que es falta de mantenimiento o es un sabotaje, el encuentro, que se dio en términos cordiales, cobra otra dimensión cuando se habla de que lo ocurrido en el Metro no es obra de la “derecha” sino más bien es “fuego amigo”. ¿Será?

Un llamado al corazón

Emilio Lozoya va por su cuarta audiencia por el caso Odebrecht sin que se haya resuelto nada. Ahora, su mamá, Gilda Austin, hace un llamado para que el presidente López Obrador se toque el corazón, saque su lado humanista y acepte el acuerdo que ofreció el exdirector de la petrolera. Después de que el Presidente ya rechazó la oferta que había hecho Lozoya, diciendo que 3.4 millones de dólares “es muy poquito”, la única esperanza que le queda es precisamente que el mandatario escuche el ruego de su señora madre.

La mirada puesta en Brooklyn

Arrancó uno de los juicios más esperados. Genaro García Luna se enfrenta a la justicia en Nueva York, Estados Unidos, por cargos de narcotráfico. Aunque se prevé que va a ser un proceso largo, el interés no va a faltar. Después de todo, no sólo fue un personaje importante en la política mexicana, sino que también trabajó de cerca con las autoridades estadounidenses.