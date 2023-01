Saber a qué atenerse

Mucha expectativa ha generado el compromiso del presidente López Obrador de recibir a las empresas canadienses del sector eléctrico que están inconformes con las políticas energéticas de la 4T. No obstante, no hay que perder de vista dos cosas: uno, el asunto no se va a resolver en Palacio Nacional, sino en el panel de solución de controversias del T-MEC. Y dos, en caso de que, en efecto, les abran las puertas del despacho presidencial, lo más seguro es que lo único que van a conseguir es un sermón al estilo de la mañanera. Que ya son otros tiempos, que ya se acabó el saqueo neoliberal, que no se permite la corrupción, y un largo etcétera. Lo bueno es que ya saben a qué atenerse… ¿O no?

Va por México, un zombie

Hoy está previsto que la alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, como en una película de George A. Romero, se levante como si fuera un zombie o, dicho de otra manera, como “un muerto viviente”. Pese a que Alejandro Moreno, dirigente del PRI, rompió la confianza de sus aliados tras apoyar a la 4T para extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, todo indica que los líderes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, ya perdonaron al campechano, pues este jueves harán un pronunciamiento conjunto para confirmar que irán en alianza en el Estado de México y Coahuila. A ver si el priista no les sale nuevamente con alguna de esas que llaman chicanadas.

Top secret

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, evitó a toda costa hablar sobre el proceso de extradición de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Lo único que hizo el diplomático del sombrero fue afirmar que se va a trabajar de la mano de México para extraditar a más narcotraficantes. Parece que el caso del Ratón es el secreto mejor guardado por la representación de la Casa Blanca.

Nuevo encontronazo en el TEPJF

La ratificación de una multa a Morena por el uso de la caricatura del Presidente en campañas generó ayer una tensa discusión en la Sala Superior del TEPJF. José Luis Vargas propuso revocar la sanción, pero nadie apoyó su proyecto, por lo que el magistrado lanzó duros señalamientos a sus pares. Dijo que se estaba confundiendo lo que permite y no la Constitución; que es preocupante el camino al que estaban llevando el derecho electoral y la libertad de expresión; acusó que el TEPJF estaba legislando e, incluso, se estaban creando normas ex profeso para ciertos actores políticos, y con ello se debilitará la legitimidad de las decisiones del tribunal.

Presumen ‘superpeso’

Vaya sorpresa la que dio ayer el peso al colocarse en 18.97, lo cual no pasaba desde 2020, y ante la ausencia de mañanera del presidente López Obrador, el gobierno no escatimó en festejar en las “benditas redes sociales”, pues, a través de su cuenta oficial, se destacó que ello ayuda a fortalecer la economía nacional.

¿Y las víctimas del Rébsamen?

El gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum sigue sin dar pleno cumplimiento a la Recomendación 31VG/2019 que, entre otras cosas, la obliga a ofrecer una disculpa pública a las víctimas del colegio Rébsamen y la apertura de un memorial en honor a los 19 niñas y siete adultos que fallecieron con el colapso del inmueble, en 2017. Ambas ceremonias estaban previstas para ayer miércoles, pero al final los actos se cancelaron. La nueva fecha no se ha dado a conocer. Familiares de las víctimas se molestaron y dijeron que esto demuestra dónde están las prioridades de la mandataria capitalina.