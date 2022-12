Deshonestidad intelectual

En el Senado, llamó mucho la atención que la morenista Olga Sánchez Cordero haya votado a favor del plan B de la reforma electoral, impulsado por el Presidente. Uno hubiera pensado que la ministra en retiro de la Suprema Corte –nada más y nada menos– hubiera identificado, como lo hizo el propio coordinador de su bancada, Ricardo Monreal, que una buena parte de lo planteado por el inquilino de Palacio Nacional va contra la Constitución.

Sereno, moreno…

Quien rápido dobló las manos fue Ricardo Mejía Berdeja, pues al inicio de la semana muy gallito iba a dar batalla porque no quedó satisfecho con el resultado de la encuesta de Morena en Coahuila, que dio como ganador de la candidatura a gobernador al senador Armando Guadiana y a él lo dejó en tercer lugar. Tras haber visto al Presidente la tarde del martes, con encuestas en mano, el subsecretario, en palabras del mandatario, se queda en su cargo y le ayudará en tareas extra para el beneficio de la entidad.

Del lado de la Constitución

En la turbulencia legislativa que desembocó en la aprobación de la reforma electoral –que siembra más dudas que certezas–, el senador Ricardo Monreal se posicionó del lado de la Carta Magna. El zacatecano presentó un voto particular a las seis leyes secundarias, con el argumento de que algunas normas se alejan de los principios constitucionales. Ante las presiones de uno y otro bando que esperaban su definición con la iniciativa del Presidente, para ver qué rumbo tomaría su futuro político, el coordinador morenista se aludió a la máxima de Juárez: “Yo he sido llamado a sostener la Constitución que juré cumplir y hacer cumplir... No puedo burlar la voluntad de los pueblos con la violación de mis juramentos”. Reconoció, eso sí, que sabe a lo que se enfrenta.

Complacidos en el TEPJF

Quienes están de buenas son los magistrados del Tribunal Electoral, pues después de tanto jaloneo en el Congreso sobre las leyes secundarias en materia electoral, resulta que al menos hubo consenso para la permanencia de la Sala Regional Especializada del TEPJF. Esto –nos dicen– muestra que prevaleció el acuerdo en favor del acceso a la justicia electoral, la ampliación de derechos y la resolución constitucional de los conflictos electorales.

Patrones comprometidos

Quién lo diría… Toda aquella dura crítica que levantó la Coparmex, en tiempos de Gustavo de Hoyos, contra un incremento salarial arriba de los parámetros tradicionales, y contra conceder un mayor número de vacaciones y aumentar la aportación de la cuota patronal a las afores, siete años después se ha ido cumpliendo poco a poco, ahora bajo la batuta de José Medina Mora. El objetivo, dicen los patrones, es superar la línea de bienestar de las familias y los individuos, y comprobar que la IP sí se preocupa y trabaja en ello.

S.O.S. desde Cusco

“Si no nos pueden sacar de aquí, que nos avisen y vemos qué hacemos”, reclaman mexicanos atrapados en Cusco, Perú, después de que aseguran que no han tenido noticias de la embajada mexicana en el país. Sería bueno que la sede diplomática les brinde un poco de ayuda y no sólo al expresidente Castillo.

Representantes del “nuevo PRI” ganan batallas

El exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge, incluido en 2016 en la lista de mandatarios que Peña Nieto presumió como la nueva generación de jóvenes priistas, ganó ayer una batalla legal. Un juez de aquel estado ordenó su inmediata libertad. Ello, en acato a una sentencia de amparo contra la prisión preventiva que se le dictó el 10 de noviembre de 2021. Sin embargo, Borge seguirá preso en el penal federal de Morelos, pues aún tiene tres procesos pendientes, por peculado, desempeño irregular de la función pública y lavado de dinero, este último del ámbito federal.