Apapachando a futuros votantes

Ayer el Presidente cuestionó que mientras en China “planean hacia adelante, ya saben qué van a lograr en 2030, en el 40, en el 50″, “aquí estamos pensando en la próxima elección, no en la próxima generación”. Si bien lo dijo como autocrítica en general, parece que de fondo hay algo de cierto, pues al tener ya captados a los abues con los programas sociales, ahora el mandatario está enfocado en la chaviza. Para muestra, dos botones: primero quiere ‘endulzarles’ el oído con Bad Bunny en el Zócalo, y después hasta tiempo se dio para conversar con adolescentes en Palacio Nacional, la primera vez que lo hace, al menos que se sepa.

Dejan fuera otra vez a MC

La posible unión de la oposición en un sólo bloque de cara a 2024 se diluye. Ayer en la Cámara de Diputados el PRIMor y la aún “pausada” coalición Va por México aislaron y neutralizaron a MC. Resulta que Morena y el PRI, otra vez, “encapsularon” a la bancada naranja y la dejaron fuera de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que operará del 16 de diciembre al 30 de enero. Y ante las persistentes descalificaciones de los emecistas contra el priismo, panistas y tricolores avalaron la decisión tomada en la Jucopo. Morena dará un espacio al PT y el PRI cobijará al PRD con un asiento. De un lado todos contentos y del otro, MC solo y fuera, muy a pesar de las sentencias del Tribunal Electoral, que nadie pela.

Caso Von Roehrich, la voz de las víctimas

En el PAN se rasgan las vestiduras acusando una embestida contra Christian von Roehrich con fines políticos, pero ¿y qué hay del contenido de las acusaciones en contra suya y del resto de los panistas señalados por sus presuntas ligas con el llamado cártel inmobiliario? En una conferencia, Martín Hernández Téllez expuso su caso y cómo en el sismo de 2017 perdió a su mamá y su esposa al colapsar el edificio de Zapata 56, colonia Portales. El proyecto fue aprobado en su momento por el entonces alcalde de Benito Juárez, Jorge Romero, y luego por el ahora prófugo Von Roehrich. De eso, los blanquiazules no dicen ni pío.

Hay prioridades…

El Senado recibió apenas el lunes la propuesta de nombramiento del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá. Para darle trámite a su ratificación, las comisiones respectivas no pudieron sesionar ayer por falta de quorum, ya que los senadores de Morena prefirieron no salirse de su reunión, que realizan siempre antes de la sesión del pleno, pues la prioridad fue atender el plan B electoral. Si no se concreta la ratificación, Carlos Joaquín no podría participar en calidad de embajador en la Cumbre de América del Norte, del 9 al 11 de enero. Otro pendiente del Senado que se empantana.

Marcando la diferencia

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, no pierde oportunidad para diferenciarse de los morenistas, pues ayer destacó que “en este espacio (en la “herradura de la democracia”) siempre se respeta a la prensa y se atienden todas las preguntas”, en clara alusión al traspié que tuvo Mario Llergo, legislador y representante de Morena ante el INE, en una conferencia en la Cámara de Diputados, quien tuvo un trato grosero hacia una reportera, lo que derivó en la protesta de “la fuente no se toca”.

Otra más de Gaviño

Resulta que ahora el diputado Jorge Gaviño, vicecoordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, ha decidido mostrar sus aptitudes histriónicas y de pancracio. Es bien conocido por ser un gran orador y hacer uso de la sátira en sus debates, en los que normalmente resulta ganador, pero ayer se olvidó de todo e inició un enfrentamiento a golpes con el del Verde Ecologista Jesús Sesma, en el que quedó muy mal parado y terminó insultando al contrincante para salir del problema, en una escena que no debe verse en el Congreso.