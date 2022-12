¿Para febrero, leyes electorales?

“¡Hay tiempo!, ¡hay tiempo!”, fue la frase la tarde de ayer en la burbuja del círculo más cercano a la coordinación parlamentaria de Morena en San Lázaro. De no alcanzar este miércoles y mañana jueves para procesar lo que se avale en el Senado, “podríamos irnos hasta febrero; no pasa nada, hay tiempo”, deslizaron morenistas, voces a las que se unieron, obviamente, legisladores del PVEM y PT. “Todo es de pronóstico reservado”, “no se sabe nada de lo que pueda suceder”, deslizó también el panista Santiago Creel, presidente de la Cámara baja. -¿Periodo extra en enero? –se le cuestionó. -Imposible, se requieren dos terceras partes en la Comisión Permanente –estimó–, y coincidió en que “lo mejor es que sea en febrero”.

Indirectas desde Palacio

Aunque no lo nombró, el Presidente claramente se dirigió a Ricardo Monreal, advirtiéndole que no caiga en la tentación del “lazo” que le tire la oposición, donde hay anarquía política y “ni proyecto tienen”. Acotó que, si alguien sale de Morena, no afecta. La pregunta es, ¿y si no afecta, por qué la recomendación? Monreal, cauteloso, sólo manifestó respeto al Presidente y no quiso ahondar en detalles sobre la advertencia del mismo.

Usan nombre de Sedena para extorsionar y defraudar

Los fraudes y extorsiones en los que se usa el nombre de instituciones de gobierno no es nuevo, pero recientemente se detectó una nueva modalidad que llama la atención. Y es que los delincuentes pusieron la mira en la Sedena. Esa inusual diversificación está siendo usada por bandas que hacen llegar correos electrónicos, promoviendo apócrifos procesos de licitación por concepto de adquisición de bienes. Por ello, la Defensa hace un llamado a no caer en engaños y denunciar ante la autoridad.

‘No le saquen’

Marcelo Ebrard les dice a las corcholatas que no le saquen, que ya habían acordado el debate. A pesar de que el presidente López Obrador ya había dado su venia para que este ejercicio se llevara a cabo, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López se echaron para atrás. Menos van a renunciar a su cargo, que es el segundo punto que el canciller ha planteado, y vaya que ha sido insistente en esta última parte.

Subordinación al Ejecutivo

La discusión del plan B electoral en el Senado ha revelado, como nunca, la subordinación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Las negociaciones en torno de lo que se va a aprobar o rechazar prácticamente se trasladó, dicho por el propio jefe de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, a la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, las cuales se convirtieron en las comisiones dictaminadoras donde se acepta o rechazan los cambios que autoriza el señor Presidente.

Ugalde responde

Las acusaciones de López Obrador a Luis Carlos Ugalde, de haber maquinado un fraude en 2006 y contratado a la empresa del cuñado de Calderón, tuvieron respuesta pronta. El exconsejero presidente reviró que “en sus 32 años, el IFE/INE nunca ha contratado a la empresa susodicha. En 2006, la UNAM auditó y validó el funcionamiento del PREP. Respecto de los votos, los cuentan los funcionarios de casilla, no actores externos, menos empresas”. Dijo que lo de Hildebrando se trata de un mito derivado de una nota periodística, y que ese “mito fundacional de AMLO no requiere comprobación, sino sólo repetición”.

Sandra Cuevas, ¿de vacaciones?

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, generó polémica una vez más. El lunes pasado anunció que se separaría del cargo por 15 días. No dio mayor explicación, ya que la ley así se lo permite. La cercanía de la Navidad y fin de año alentó la idea en las benditas redes sociales de que, a poco más de un año de haber asumido la titularidad de una de las alcaldías más conflictivas en la capital, Cuevas se va de vacaciones. Cuestionan los altos niveles de inseguridad, crecimiento del ambulantaje en el espacio público, entre otros temas, y en medio de ello, la funcionaria se ausenta para un rico descanso. Eso sí, está en todo su derecho de tomar vacaciones, ¿pero por qué no decirlo francamente?