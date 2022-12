‘Errores’ que se pagan caro

Si bien el Presidente ya había comentado que sumar a Lilly Téllez como senadora de Morena había sido una pifia, ayer confesó que el error fue suyo y no del también sonorense Alfonso Durazo. También causó sorpresa que ahora sí abiertamente se haya referido al senador Germán Martínez como error, y fue más allá: “Es una gente inteligente, abogado, de los Castillo Peraza, así del corte de (Felipe) Calderón, pero he llegado a la conclusión de que están hechos en serie… Y sin hacerle nada, igual”.

De debates morenistas…

El senador Ricardo Monreal ayer se congratuló de que las corcholatas, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, hayan aceptado su propuesta de debatir para contrastar las propuestas para suceder en el cargo al inquilino de Palacio Nacional. El legislador zacatecano, ante la división que prevalece en Morena y la exclusión de su nombre por parte de AMLO rumbo a 2024, corre el riesgo, sin embargo, de que las corcholatas organicen su debate entre tres y lo dejen fuera.

Scherer, sin ningún problema

Pese a que lo han acusado de múltiples cosas, al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, hasta ahora, no le han podido probar nada y todo ha quedado como mero chisme. Ni en su desempeño en el gobierno ni desde que lo dejó. Nos aseguran que está dedicado ahora a la práctica privada y que por lo pronto ha dejado la actividad pública, aunque siga teniendo muchos amigos en diferentes áreas del gobierno y de los poderes.

Comprometido ante el respetable

Por cierto, fiel a su costumbre, el presidente López Obrador prácticamente comprometió a Adán Augusto López, secretario de Gobernación y aspirante presidencial, a subirse al tema de debate entre corcholatas, pues mientras éste medio balbuceó que “cuando sea el tiempo”, el mandatario fue más firme y aseguró: “O sea dice que sí”.

Crece choque MC-PRI

Por más llamados que Va por México hace a MC, los naranjas no ceden ni acceden a sumarse al bloque opositor. Al contrario. Ayer, con profusa difusión en sus redes sociales, el jefe de la bancada emecista, Jorge Álvarez Máynez, denunció que la madrugada del miércoles en San Lázaro “el PRI volvió a traicionar el acuerdo. Votaron en Jucopo para sesionar y votar el plan B. Y cuando toda la oposición intentó romper el quórum, se quedaron a hacerle el juego a Morena”. Mostró una foto del tablero electrónico de votación donde aparecen los votos del PRI en contra y los del resto de la oposición en blanco de ausentes. Aunque el jefe de los tricolores, Rubén Moreira, explicó que votaron desde sus oficinas a través del dispositivo electrónico.

De sumas y restas

Lorenzo Córdova, presidente del INE, pidió que alguien le avise a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, que su calendario de días que le restan como funcionario electoral está mal, pues le faltan 117 días para dejar el cargo y no 118, como dice el contador del morenista. “Me está dando un día más, no es mi propósito, como dicen coloquialmente, no somos iguales”. Por cierto que, reiteró, cuando deje de ser consejero electoral regresará al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

No podrá ser como con Evo

El canciller Marcelo Ebrard no descartó que México pueda recibir al destituido presidente de Perú, Pedro Castillo. “Si alguien pide asilo, México lo concede. Es muy raro que no concediéramos el asilo a alguien que es perseguido políticamente, esa es nuestra tradición y lo haríamos”, aunque señaló que no había hablado con Castillo, por lo que todavía no se ha concretado la petición. Sin embargo, y a diferencia del caso de Evo Morales, Castillo ya está preso, por lo que en esta ocasión se complica la operación Rescatando al compañero Castillo.