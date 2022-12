Confesiones presidenciales

El Presidente siempre dice que el Legislativo es libre y autónomo… Pero también siempre dice que su pecho no es bodega, y por ello ayer confesó que los legisladores le pidieron opinión sobre la baraja de aspirantes a consejeros electorales del INE que se renovaron en 2020. Sólo ubicó a uno. “Éste ya era comunista y se volvió panista, éste ya nos traicionó, pero cuando menos le ha de haber quedado algo ahí de decencia. No le quedó nada, me equivoqué”, criticó. El susodicho es el consejero Uuc-Kib Espadas.

Cortinas de humo

En el Senado, la frustración porque el Tri no logró su pase a octavos de final en Qatar, pese a ganarle 2-1 a Arabia Saudita, caló hondo. Resulta que Bertha Caraveo aseveró en sus redes sociales que los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, que preside Yon de Luisa, y la Liga BBVA MX, que encabeza Mikel Arriola, deben comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado. De acuerdo con la legisladora, la selección es del pueblo, no de los señores del dinero: “La denunciada corrupción y el conflicto de interés televisivo se adueñaron del futbol y hoy todos sufrimos las consecuencias. ¡Deben rendir cuentas!”. Quizá lo que ignora la morenista es que los citados personajes no son funcionarios públicos, sino directivos de un negocio de particulares. Pequeño detalle.

El futbol une a México, pero no en San Lázaro

Enfundado en la playera verde de la selección nacional, con tacos de carnitas, salsa y refresco en mano, el panista Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, pidió a los legisladores que ojalá la unión que genera el futbol facilitara los acuerdos políticos en San Lázaro. Frente a los choques y descalificaciones por la reforma electoral, estimó que “si podemos estar juntos en torno a la selección, con más razón debemos estar juntos en torno a México.”… Pero al mismo tiempo, luego de digerir su taco de lengua, atizó el fuego: “Si ya pasamos la etapa de un árbitro electoral vendido, sesgado, es el momento de sostener a este árbitro; se puede mejorar, pero no con propuestas que van hacia atrás…”.

De adorador de San Judas a estratega

Y hablando del primer deporte nacional, el jefe de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, no podrá lograr acuerdos políticos, pero sí tiene propuestas para mejorar el futbol. Después de que se encomendó a San Judas Tadeo para que nuestros seleccionados ganaran y no se nos hizo el milagro de pasar de fase, dijo ayer que el fut mexicano “no tiene oportunidad de desarrollo” porque “es increíble cómo en un país de más de 126 millones de habitantes se esté optando por tener equipos de futbol con 8 extranjeros en la cancha”. Y expuso su estratégica iniciativa: “La Federación Mexicana de Futbol tiene que entrar en una profunda reflexión. Si yo fuera patrocinador exigiría eso…”.

Piedra, al Senado

Quien siempre sí logró hacer un huequito en su abultada agenda y sí comparecerá ante la Cámara alta es la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. La cita está prevista para el miércoles 7 de diciembre y se antoja será un ríspido encuentro, pues la lista de quejas de la oposición es tan abultada como la agenda de la ombudsperson.

No quitan el dedo del renglón

El líder de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, interpuso un amparo en contra de que se haya extendido hasta 2028 la permanencia del Ejército en las calles, como aprobó el PRIMor. Habrá que esperar a los juzgados, pero para como pintó el panorama la SCJN el martes pasado, no se ve que este recurso pueda tener mucho éxito.