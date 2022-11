También diputados cambian marcha por Madrid

Un grupo de seis diputados federales de Morena y dos del PT decidieron viajar mejor a España y no acudir a la marcha de López Obrador. Pero cinco morenistas: Zulema Adams, Selene Ávila, David Ortega, Susana Prieto e Imelda Pérez, no perdieron de vista su voto a favor de la iniciativa presidencial de reforma electoral en su ausencia. Por eso, en su calidad de legisladores participarán los días 27 y 28 en la interparlamentaria. Peeero… para su regreso, los días 29 y 30, solicitaron –y se les aprobó– licencia. Resulta que esos dos días se debatirá y votará en el pleno de San Lázaro el dictamen electoral, y así podrán ser llamados sus suplentes, a fin de garantizar esos votos en pro de la reforma.

Ponen a ministra en evidencia

¡No sabía ni qué estaba votando! Durante la votación para determinar que ciertos delitos fiscales no ameritan prisión preventiva oficiosa, la ministra Loretta Ortiz Ahlf aseguró que estaba en contra de la validez del Artículo 19 constitucional (que establece la existencia de la figura). Con pena ajena, el ministro Luis María Aguilar la evidenció aclarando: “Por cierto, que no estoy proponiendo la invalidez del artículo, pero bueno…”. Ya después, Ortiz Ahlf corrigió su voto para el registro; sin embargo, la balconeada que le dio su compañero nadie se la quita.

Castañeda, molesto con la Corte

Al que no le gustó la decisión de la SCJN fue al coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, quien lamentó que el alto tribunal haya dejado pasar “la oportunidad de acabar con una figura injusta y violatoria de derechos humanos, que criminaliza la pobreza y favorece la desigualdad”. A lo mejor el senador no sabe que el Congreso es el que tiene la capacidad de eliminar la figura de la Constitución y no el Poder Judicial, por lo que quienes tienen la oportunidad de ayudar a los miles de presos de manera injusta son precisamente los senadores y diputados. Veremos si hay iniciativas que vayan más allá de las críticas a la Corte.

Desaire al bodorrio

Sin gran emoción, el presidente López Obrador expresó una felicitación a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, por el anuncio de su boda con José María Tarriba. Quizás el mismo mandatario se da cuenta de que la noticia es electoralmente chapada al modelo neoliberal. Y además, anticipó que no acudiría al festejo…

Coinciden por la unidad

Quien pidió tregua y unidad de su bancada hasta el final de la Legislatura en el Senado fue el morenista José Antonio Álvarez Lima, luego de que, en el encuentro de su grupo, iracundo reclamara a su coordinador y acusara que los reporteros y medios recibían dinero sólo por realizar su trabajo y publicar declaraciones. Ya entrado en calma, sostuvo que se debe mantener la cohesión más allá de las diferencias y derechos legítimos por cargos, lo que celebró el senador Ricardo Monreal. Y es que para el también presidente de la Jucopo debe prevalecer la unidad por encima de todo, siempre en un marco de respeto, por lo que se pronunció por seguir buscando la reconciliación. Veremos cuánto tiempo se logra mantener el buen clima entre los senadores morenistas.

El diablo está en los detalles

A cuatro años de gobierno eso de la diplomacia todavía le genera traspiés a los encargados de los protocolos en Presidencia, pues en la ceremonia de recepción de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, hubo tardanza para abrirle la Puerta de Honor de Palacio Nacional. Aunque el ecuatoriano ya estaba frente a la entrada, la encargada de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo que tocar la puerta para que se abriera, lo que finalmente sucedió. Menos mal.