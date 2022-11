Ahora la UIF, contra Murillo

Se integró mal la carpeta contra el exprocurador Jesús Murillo y eso debilita la acusación por el caso Ayotzinapa. Ah, pero eso sí, ahora la UIF tiene una pesquisa contra él y sus familiares, derivada de documentos filtrados en pandora papers. A Murillo se le vincula con un esquema de lavado a través de una empresa creada por su sobrino e hijos, que se benefició con contratos del gobierno federal cuando el hidalguense era titular de la PGR. Además, la UIF identificó que el creador de la “verdad histórica” recibió 2.8 millones de dólares en 2017 por un retorno de inversión del extranjero, y entre 2020 y 2021 colocó fuera de México 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no declaró al fisco. Vaya vaya.

Piedritas en el camino de Alejandra

Resulta que el alcalde de Toluca, el priista Raymundo Martínez, parece que busca darse un tiro en el pie. Las autoridades locales de la capital mexiquense están haciendo todo lo posible por impedir la operación del Lienzo Charro de esa ciudad, bajo presión de los grupos animalistas, poniendo en riesgo el apoyo que charros y aficionados a la fiesta brava pudieran darle a su partido en las elecciones del próximo año. Como si Alejandra del Moral necesitara de ese tipo de ayudas.

Conste que advirtió amenazas…

Y hablando de la FGR, Cecilia Patricia Flores, fundadora de la organización Madres Buscadoras de Sonora, acudió ayer a la sede de la dependencia que encabeza Alejandro Gertz, para exigir la localización de sus hijos Alejandro y Marco Islas. Acusó que autoridades federales le han negado protección y advirtió que grupos criminales la tienen amenazada y han ofrecido 50 mil pesos a quien la asesine. La denuncia es pública, ojalá que no lamentemos después la falta de seguridad.

Mesa de reforma electoral, a Palacio Nacional

Aunque está instalado y en funciones el grupo de trabajo de los partidos en la Cámara baja, ayer el jefe de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, confesó que ya los trabajos se trasladaron a Palacio Nacional, donde arman otro documento de la reforma electoral. “Me he estado reuniendo de manera periódica, le hemos estado dando seguimiento. La hemos venido construyendo como un plan B. Así es de transparente”, reveló. -¿En qué están trabajando? –se le preguntó–. -”Eso no lo voy a decir” –contestó–. “Si no, ¿qué nota les doy mañana?”…

Zoé, apapachado

Quien anduvo muy apapachado ayer fue Zoé Robledo, director del IMSS, durante la 113ª Asamblea General Ordinaria del instituto. Primero se llevó el aplauso cuando afirmó que nadie exclamó “el IMSS no se toca”, cuando fue víctima del modelo privatizador. Luego el presidente López Obrador lo calificó como funcionario “de primera”, adjetivo que replicó Olga Sánchez Cordero, su jefa cuando ambos estaban en la Secretaría de Gobernación. La ministra en retiro incluso, con cariño, afirmó que era su “hijo entenado”.

Cuauhtémoc evade caso Ariadna

A la asamblea del IMSS también acudió Cuauhtémoc Blanco, quien a su salida de Palacio Nacional repartió selfies a enfermeras y peatones. La prensa le insistió en al menos cuatro ocasiones sobre un posicionamiento ante el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, pero el Cuau se hacía el sordo, como lo ha hecho ante la crisis de violencia en la que tiene al estado. Eso sí, cuando se le preguntó sobre el tri rumbo a Qatar expresó: “Que les vaya bien, hay que apoyarlos”.

Foro a la izquierda latinoamericana

El Senado realizará una sesión solemne el 24 de noviembre para recibir al presidente de Chile, Gabriel Boric, quien además de realizar una visita de Estado, participará en la cumbre de la Alianza del Pacífico. A ésta, por cierto, se prevé también la asistencia de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Argentina, Alberto Fernández, quien acude en calidad de observador con miras a integrarse al mecanismo económico. Aún está pendiente la confirmación de si asistirá el recién electo Luiz Inácio Lula da Silva. Puros políticos de izquierda.