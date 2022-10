Pues al parecer el que le hayan quitado su columna en cierto diario afín a la 4T y su programa en Canal Once provocó en John Ackerman un “¡No nos callarán y jamás claudicaremos en esta lucha (…)!”. De modo que, desde el destierro, el “doctor doctor” organizó un Facebook Live anoche “para seguir dialogando, denunciando y proponiendo soluciones al actual impasse político de @PartidoMorenaMx, donde ya no hay debate ni discusión interna, y quienes se atreven a señalar rumbos alternativos son inmediatamente silenciados y tachados de ‘traidores’”. Vaya que, como lo dijo en un tuit la víspera, le dolió “la mezquindad, la ingratitud y la xenofobia” en su contra.

La confusión sobre el cubrebocas

Vaya que ha causado revuelo la actualización de medidas contra el Covid que hizo el lunes el Comité de Nueva Normalidad. Señaló que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en lugares cerrados con sana distancia o en aquellos en los que se haga esfuerzo físico intenso y que estén bien ventilados. La medida ha generado más dudas que certezas. ¿Y el transporte público?, se preguntan varios. ¿No que según López-Gatell nunca fue obligatorio?, se cuestionan otros. Y aquí preguntamos: ¿No sería mejor que el gobierno se preocupara por poner a disposición de la población las vacunas bivalentes y que combaten las subvariantes de ómicron?

Corcholatas opositoras, ¿basura reciclada?

Fuerte se quejó ayer Santiago Creel del término corcholatas, con el que López Obrador llamó también a los aspirantes de la oposición para 2024, y rechazó que se ponga “apodos” a los panistas. Corcholata “es un término de carácter despectivo”, recriminó. Porque “una corcholata, cuando se destapa, se tira a la basura”. O, claro –dijo–, “puede ser reciclada; en ese sentido es un objeto reciclable, pero también sucede otro efecto, muy interesante cuando se destapa un refresco: se va poco a poco perdiendo el gas y a la hora ya simplemente desapareció”.

Se planta Hacienda en Cámara baja

Varios funcionarios de Hacienda se encuentran casi de planta y diario en la Cámara de Diputados. Vigilan tanto a los diputados de Morena como a los del PAN y el PRI, para que a la Ley de Ingresos no le muevan. Que no quieren nada de “cuentas alegres” en el Presupuesto de Egresos de 2023. El propio jefe de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, deslizó en los pasillos de San Lázaro que no se modificará nada en materia de ingresos, no habrá cambios en el precio de barril de petróleo, el nivel de crecimiento menos. Quieren tener todo listo para un aval fast track la semana entrante, martes en comisiones y miércoles o jueves en el pleno.

Zelenski, ¿a la tribuna de San Lázaro?

Muy activos andan los políticos ucranianos en México. Con las eficaces gestiones de su embajadora, Oksana Dramaretska, y del líder del Congreso de aquella nación, el diputado Ruslan Stefanchuk, con el panista Santiago Creel, el presidente de la maltratada República de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya casi tiene listo un espacio en la tribuna de San Lázaro para clamar apoyo a su nación. El mandatario en guerra contra Rusia “está en la mejor disposición de dirigir un mensaje en la Cámara de Diputados, como lo ha hecho prácticamente con todos los Congresos en Europa, en América del Norte”. Sólo que hay un detalle, Morena aún no acepta.

Torean a Moreira

Quien no deja de sorprender es el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, en su intento por prohibir las corridas de toros en el país. Ahora busca cobrar los favores hechos a Morena para aprobar la extensión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. Ayer intentó consumar un madruguete legislativo con el que pretendía, vía fast track, acabar con esta actividad, sin que mediara ningún tipo de debate. Tal fue la indignación de muchos legisladores, entre ellos el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, y muchos más de Morena, que el tema de plano se bajó de la agenda de debates.