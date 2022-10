Rendición de cuentas del gabinete, sin prisa

A pesar de los muchos pendientes del gabinete del Ejecutivo, a los diputados no les urge la rendición de cuentas. Tiene un mes y 10 días que se dio el IV Informe de Gobierno y, aunque el país se convulsiona por la violencia, a la titular de Seguridad le dieron cita hasta el 7 de diciembre en San Lázaro, y sólo en comisiones. Los de la Sedena y Marina aún ni están en lista. Al de Segob lo esperan en el pleno, pero hasta el 25 de octubre. No hay prisa. El de Salud es el último invitado, hasta el 8 de diciembre. La Glosa del Informe iniciará el 24 de octubre con el de Pemex, en comisiones. La de Energía ni fecha tiene aún. La nueva de la SEP deberá acudir, con calma, el 29 de noviembre.

Más vale ser precavido

En vísperas de los 32 años de la fundación del INE y con una reforma constitucional aprobada por el Congreso para el Ejército, Lorenzo Córdova, consejero presidente, reencendió la alerta de defensa del organismo electoral. No vaya a ser que ahora con el amiguismo con Morena que trae el PRI, particularmente el grupo de su amigo Alito Moreno, sea en serio la discusión de una reforma electoral.

La campaña en las redes, cuestión de gracia

En la carrera de las corcholatas presidenciales de Morena en las redes sociales, Claudia Sheinbaum copió al canciller Marcelo Ebrard eso de mostrarse en momentos bochornosos. Pero, aunque compartió un ‘detrás de cámaras’ de sus spots con motivo del cuarto Informe de Gobierno, donde se le ve rascándose el costado de la nariz o hablando agachada, sólo dio cuenta de que está lejos de ser simpática. Envidia deben sentir sus community managers al ver cómo el canciller hace tiktoks con sus fotos dormido en el avión y casi babeando y esos sí tienen gracia.

Se avecina nueva disputa por glorieta de las mujeres

Colectivos de mujeres desaparecidas piensan tomar la autodenominada ‘Glorieta de las Mujeres que Luchan’ hasta el 12 de octubre, para que no puedan quitar el monumento que colocaron las feministas, luego del retiro de la estatua de Colón y de la fallida Tlalli. “Ya nos dijeron que vienen a pegarnos”, aseguran, anunciando un choque con las autoridades. Lo que tienen claro es que ahí no se va a poner otra cosa que no sea la niña que lucha.

‘Fosfo fosfo’ se queda en NL

Samuel García “tiene un gran compromiso con Nuevo León por seis años”, sentenció el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Con esa advertencia queda más que claro que las redes sociales no le alcanzaron al júnior naranja y tendrá que esperar para poder aspirar a la candidatura presidencial.

Silvano ¡sí se la cree!

Pues, aunque parecía broma, resulta que Silvano Aureoles sí se está tomando en serio eso de corcholatear rumbo a 2024. “Nosotros sabemos gobernar, quiero que mi partido refrende su vocación de gobierno, en Michoacán vamos a volver a ser la primera fuerza política en 2024. #ClaroQueSí”, posteó el exmandatario local, quien recién se destapó para la Presidencia. Por lo visto no acusó recibo del mensaje de su sucesor, Alfredo Ramírez Bedolla, quien advirtió que “todas las investigaciones” contra el perredista “siguen firmes, se siguen robusteciendo y estamos a la espera de resultados”. ¿O será que sólo quiere blindarse por aquello de la cola larga?