Adán y Monreal

El senador Ricardo Monreal es el eje sobre el que gira el tema de la Guardia Nacional, después de su voto en abstención en la reforma legal que permite que ésta pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo muestra la visita frecuente al Senado del inquilino del Palacio de Cobián, quien ayer buscó al rebelde morenista para revisar la agenda legislativa, aunque se sabe que uno de los temas principales abordados con el secretario Adán Augusto López es que Monreal busque la aprobación, esta vez constitucional, para que elementos del Ejército continúen en labores de seguridad pública hasta 2029. Por lo visto, los golpeteos contra el zacatecano no han tenido más efectos que mostrar la capacidad política que tiene y que lo hace mantenerse como protagonista del ambiente político mexicano.

Los saldos de Del Mazo

La presencia y los elogios vertidos por Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal en el V Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo hablan de la habilidad política del mexiquense para tender puentes de entendimiento y cooperación institucional con ellos y con el presidente López Obrador. El mandatario estatal demostró tener autoridad en el PRI sin menoscabo del respeto con políticos de otros partidos en aras de gobernar bien para toda la población. En su mensaje reiteró su postura en torno del respeto a las diferencias, la tolerancia y la inclusión, e hizo un llamado, ante las elecciones del próximo año en Edomex, a respetar el voto y mantener la estabilidad social y política en la entidad. Ojalá los tomen en cuenta.

La CNDH siendo la CNDH

Lo curioso es que a estas alturas haya aún quien se llame a sorpresa por la postura de la CNDH de Rosario Piedra Ibarra. La nota hubiera sido que la comisión, en consonancia con organismos internacionales de derechos humanos, anunciara una acción de inconstitucionalidad por las reformas a la Guardia Nacional. Pero obvio no, y no sólo eso, sino que, a su juicio, “no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la GN”. Va más allá, considerando que en México no hay “continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores”. Y remacha: “Es este momento de definiciones claras, que no admiten matices. O se está con el pueblo, o se está en contra de él” ¿Dónde hemos oído eso?

El disgusto de Creel

A quien no le causó gracia el comentario del general Cresencio Sandoval en torno a ignorar el canto de las sirenas de la oposición que a su juicio busca mermar la confianza en las Fuerzas Armadas fue a Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados. El panista no sólo no aplaudió como todos los presentes, sino incluso no evitó un rostro adusto. Quería presidir la Mesa Directiva, pues ahora a aguantar los sinsabores de los actos a los que tiene que acudir por protocolo e institucionalidad.

Libertad de expresión, a modo

Los senadores morenistas Citlalli Hernández y Héctor Vasconcelos ayer abrieron las puertas del Senado a John y Gabriel Shipton, padre y hermano de Julian Assange, quienes fueron invitados por López Obrador a los festejos patrios. Allí, la también secretaria general de Morena se atrevió a decir que la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa son los principios que animan a la 4T, por lo cual el Presidente fue el primer gobernante en pronunciarse abiertamente en defensa de Assange. En el acto, participaron los periodistas “independientes” Pedro Miguel y Vicente Serrano.

Preso, pero bien informado, dictando tuits

Quien estuvo ayer muy activo en redes fue Javier Duarte, exgóber de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte de CDMX. Desde Twitter se emitieron dos mensajes para exaltar a la policía civil de Veracruz que actuó el lunes en un hecho de violencia en Orizaba, donde hubo horas de terror tras un enfrentamiento. En uno de los mensajes escritos en primera persona, Javidú dijo que esa corporación “es un ejemplo” de una institución civil policial creada con bases sólidas militares.