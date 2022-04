Apuesta Morena al Domingo de Resurrección

A la 4T se le acaba el tiempo y nomás no puede con el PRI, pero insistirá. Al grado tal que el jefe de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, propuso ayer a los coordinadores parlamentarios pasar la sesión de pleno prevista para hoy, en la que se discutiría y votaría la reforma eléctrica aprobada en comisiones, hasta el domingo próximo, el Domingo de Resurrección. A ver qué le dicen los evangelios a los priistas Rubén Moreira… y Alito Moreno.

Tómbola mañanera

Las famosas tómbolas de López Obrador, las cuales impulsó en Morena para elegir a sus pluris, llegaron a la mañanera. A partir del 18 de abril, la Vocería de la Presidencia sorteará los lugares de las tres primeras filas de la conferencia del mandatario, pues hay gestores que se forman afuera de Palacio Nacional desde la 1:00 am con tal de estar en primera línea y poder cobrar por lo que diga el Presidente. No es la primera vez que el mandatario buscar meter su tómbola, pues ha planteado a la prensa que el orden de preguntas se rife, pero, dado que los youtubers y gestores “brotan como hongos” –como diría él– y ya son mayoría, la prensa se ha negado.

De panzazo

La consulta de revocación de mandato midió la capacidad de movilización que tienen los góbers morenistas, a quienes el mandatario les pidió un piso de participación. Claudia Sheinbaum quedó de panzazo, al ubicarse la CDMX casi en la media de entidades con más votos. Claro, hay que considerar la población, sin embargo, se esperaría que la corcholata favorita del Presidente se hubiera colocado en los primeros lugares.

Incongruencia política

Y hablando de la jefa, ayer llamó la atención que, un día después de la consulta, Claudia Sheinbaum, acompañada por su gabinete, refrendó su compromiso ante “el pueblo” para seguir trabajando “arduamente” con la promesa de no robar, no mentir y no traicionar. Valdría la pena entonces que se cuestionara si estuvo bien contratar espacios en pantallas, mamparas y vagones del Metro para promover la consulta de revocación; acarrear personas, al viejo estilo priista, tanto para llenar mítines como para llevar a los ciudadanos a votar; atacar sin fundamento a las instituciones como al INE, y un largo etcétera…

Grilla con el pasado

El expresidente Felipe Calderón no se podía quedar callado luego de que, la víspera, López Obrador presumiera que en la consulta de revocación de mandato obtuvo más votos que los que consiguió el michoacano, con todo y el fraude –dijo– que se orquestó en 2006. El expanista reviró señalando que “en favor de que siga el Presidente votó sólo uno de cada 10 mexicanos. Bueno, uno y fracción, literalmente”.

La negociación con Lozoya

Lo que sucedió ayer durante la audiencia de Emilio Lozoya fue un “faltó documentación” que sonó más bien a “necesitamos que el Presidente apruebe el acuerdo”. Después de que López Obrador dijera que no estaba cerrado a que la FGR hiciera un trato con Lozoya para otorgarle su libertad, siempre y cuando fuera “justo”, parece que en Pemex hubo preocupación. ¿O será que le van a pedir más dinero al exfuncionario?

Embajador sonriente

Al embajador Quirino Ordaz no parece importarle que lo hayan expulsado del PRI. Después de todo, la SRE subió una foto ayer donde se ve al exgobernador entrando a la embajada de México en España muy sonriente. La foto va acompañada de la encomienda que tiene el ahora diplomático de “profundizar y reforzar las relaciones entre ambas naciones”. Va a tener que ser muy hábil, con eso de que no sabemos cuándo se va a hacer realidad esa pausa que anunció el Presidente.