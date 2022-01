Osorio se suma a reproches

Luego del “asco” que sintió la senadora Claudia Anaya ante la postulación de exgóbers priistas como embajadores del México de la 4T, siguen brotando los reproches. El coordinador de los senadores tricolores, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo ver que “hay priistas muy comprometidos que trabajan para que otros tengan la oportunidad de llegar a un espacio público; por ello, los priistas no deben aceptar cargos de gobiernos de una extracción distinta y menos después de un resultado adverso, pues traicionan a la militancia”.

Piedra, a rendir cuentas

Con la novedad de que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, presentará el martes ante la Comisión Permanente su informe de actividades. No obstante, ayer fue tema de debate entre los legisladores si dicho informe por parte de la ombudsperson debe ser presencial o vía remota. Desde el bando de los panistas, Piedra Ibarra debe hacer acto de presencia en el palacio legislativo de San Lázaro y, a contrapelo, los petistas defendían que debería ser virtual. Al final el pleno votó a favor de un informe a distancia. Pero mientras son peras o manzanas, Piedra deberá explicar por qué ha habido tantas omisiones ante distintas violaciones a los derechos humanos en el país.

Perdura el bicho en Palacio

Por aquello de que hay siempre “un pos-Covid y este es un pos, pos-Covid”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aún duda de retomar sus giras al interior de la República. Si bien el mandatario retomó actividad, el virus no se ha alejado de Palacio Nacional, pues personal de Comunicación y Logística, incluso en la Ayudantía, ha dado positivo.

Preparándose para el debate

Quienes llegaron ayer a Palacio Nacional fueron Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, y Manuel Bartlett, titular de la CFE, para preparar, junto con el Presidente, la defensa de la reforma eléctrica frente a Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, quien probablemente externe las inconformidades de los empresarios americanos, durante su encuentro con el titular del Ejecutivo mexicano.

Tenso encuentro

La inauguración de la fiscalía en delitos de alto impacto fue el escenario de un tenso encuentro. Ahí se dieron cita el góber Cuauhtémoc Blanco y el fiscal morelense, Uriel Carmona. Esto, luego de las diversas acusaciones por supuestos vínculos del Cuau con la delincuencia organizada y señalamientos de guerra sucia por parte del fiscal. Resulta que éste aprovechó la tribuna para hacer un llamado. “Si mandamos un mensaje de que entre autoridades somos adversarios, eso solamente puede interpretarse como ingobernabilidad, y eso solamente lo capitaliza la delincuencia”. Se notó la incomodidad del americanista.

Doble discurso

Sobre las acusaciones de acoso contra Pedro Salmerón, el Presidente dijo ayer que se deben presentar denuncias “ante las instancias correspondientes, porque si no son campañas (...)”. ¿Qué dicen senadoras feministas como Malú Micher? Que, “en tanto no existan denuncias formales o se acompañe a las víctimas a formalizar las denuncias que han realizado de forma pública”, se tiene “la obligación de apegarse al principio de presunción de inocencia”. Pero… ¿qué decía la propia Micher apenas en octubre de 2020? “Muchas mujeres víctimas de acoso y violencia sexual no denuncian por miedo a represalias. Sus agresores son figuras de poder o actores políticos de alto nivel. Es un principio feminista básico no juzgar a las víctimas y creer en su palabra”.