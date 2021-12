Inconformidades en Morena

El senador morenista José Ramón Enríquez, tras haber sido hecho a un lado, pese a encabezar las preferencias en las encuestas, para designar a Marina Vitela como candidata guinda a la gubernatura de Durango, dará hoy conferencia en la Cámara alta, para anunciar qué viene luego de la decisión de la dirigencia nacional. No se descarta que el legislador, quien es bien conocido por tener las virtudes de un chapulín –llegó a su escaño con MC y a la primera oportunidad ‘saltó’ a Morena–, aliste un nuevo brinco a donde se pueda con tal de lograr una candidatura para ser gobernador. Y es que, aunque impugne el proceso interno, se ve complicado que le hagan caso.

Lucha intestina

Por cierto, el senador Enríquez no es el único inconforme dentro de Morena tras el proceso de selección de los candidatos a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que estarán en juego en 2022. En Oaxaca, a la inconformidad de la senadora morenista, Susana Harp, se sumó la de Alberto Esteva, quien el fin de semana dio a conocer que impugnará, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la designación del senador Salomón Jara como candidato, al considerar que no fue limpio, además de que desecharon sus quejas al interior del propio partido.

Despejando dudas

Para aquellos que andan futureando con las posibles opciones –distintas a Morena– que tendrían los suspirantes que, en dado caso, no sean postulados por el partido guinda, ayer el senador Ricardo Monreal dejó en claro su postura. “Nadie se enoje. No me voy a ir de Morena, sépanlo bien, voy a luchar porque continúe la transformación que el Presidente ha venido haciendo. No hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas. Me voy a mantener en Morena porque creo en el movimiento”.

Cierran filas con el canciller

Hablando del canciller Marcelo Ebrard, ayer varios fueron los políticos afines a su causa que salieron a respaldarlo, luego de las declaraciones del padre Alejandro Solalinde –en entrevista con El Universal– en el sentido de que le falta recorrer las calles y ensuciarse los zapatos, y que le falta arraigo con los pobres y los indígenas. Senadores como Bertha Caraveo y Malu Mícher, o diputados locales como el ecatepense Daniel Sibaja, salieron a postear mensajes, acompañados de fotografías, para referir los baños de pueblo y la lealtad del secretario de Relaciones Exteriores. Ese apoyo sí se ve.

Se perfila fiscal carnal/carnala en Guerrero

Luego de que el Congreso de Guerrero no llegó a un consenso –se dice que deliberadamente– para la elección del nuevo fiscal del estado, la decisión recaerá ahora en la gobernadora morenista Evelyn Salgado, también conocida como la hija de “papá Felix” (Salgado Macedonio). Hay una terna que hizo la propia Evelyn, de la cual tendrá que salir el fiscal. Se trata de José Luis Gallegos Peralta, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y Anacleta López Vega. Los dos primeros, muy cercanos al senador Toro y de ahí la afirmación de su influencia en las decisiones de gobierno. Propios y extraños apuestan a que el fiscal será Gallegos, quien defendió a Salgado de la acusación de violación que enfrentó, es decir, se prevé un “fiscal carnal”.

Tras el “hueso”

En medio de esta lucha intestina al interior de Morena, se suma también la inconformidad de la senadora Marybel Villegas Canché, quien, tras darse a conocer que Mara Lezama será la abanderada guinda a la gubernatura de Quintana Roo, anunció: “Esta noche decidió Morena, el 5 de junio decidirá el pueblo de Quintana Roo”, por lo que se prevé que abandone las filas del partido del Presidente para buscar la postulación por otro partido o, en su caso, aliarse con el actor Roberto Palazuelos, quien ha anunciado que buscará la gubernatura de ese estado. Villegas Canché ha participado en distintos procesos electorales postulada por PRI, PRD, PAN y Morena. Ahora saltaría, de nuevo, por el “hueso”, no importa por qué partido.